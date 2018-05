CD&V en N-VA kibbelen over postje bij Bpost

Premier Charles Michel (MR) is er niet in geslaagd CD&V en de N-VA op één lijn te krijgen over de invulling van een postje bij Bpost. ‘Het laatste wat het bedrijf nu nodig heeft, zijn politieke spelletjes’, klinkt het in regeringskringen.

Bpost beleeft zijn grootste crisis sinds de beursgang. Sinds maart verloor het postbedrijf 43 procent van zijn beurswaarde. Beleggers zijn ontevreden omdat de overname van de Amerikaanse e-commercespeler Radial minder rendeert dan gehoopt en omdat de brievenpost sneller krimpt dan verwacht.

Net in die cruciale periode moet de raad van bestuur het met negen in de plaats van twaalf bestuurders doen. De staat, de hoofdaandeelhouder, raakt het maar niet eens over drie benoemingen. Het mandaat van twee Franstalige bestuurders (Laurent Levaux en Luc Lallemand) en van één Nederlandstalige (Caroline Ven) loopt af. De regering moet oordelen of ze die verlengt of nieuwe mensen zoekt.

Over de twee Franstalige mandaten is overeenstemming. Levaux’ mandaat zou worden verlengd. En in de plaats van Infrabel-topman Lallemand zou een vertrouwelinge van ex-PS-premier Elio Di Rupo komen, omdat die eerste zijn maximumtermijn als bestuurder heeft bereikt.

Maar over het derde postje wordt al maanden gekibbeld. CD&V zou het liefst het mandaat van Ven, de ex-kabinetschef van Yves Leterme en Herman Van Rompuy, verlengen. De N-VA, die nog geen vertegenwoordiger in de raad telt, wil zelf iemand voordragen. Michels poging om zijn coalitiepartners op één lijn te krijgen mislukte, waardoor de benoeming van de drie bestuurders vorige woensdag niet kon doorgaan op de algemene vergadering.

Armworsteling

In de regering wordt not amused gereageerd. ‘De N-VA en CD&V bekvechten omdat ze iemand van hun kleur willen. Dat is de manier waarop beide partijen omgaan met een overheidsbedrijf. Het is de zoveelste armworsteling tussen hen over benoemingen’, zegt een regeringsbron.

Eerder gebeurde hetzelfde in de raad van bestuur van de NMBS. Ook daarin wilde de N-VA inbreken omdat ze vond dat ze onvoldoende macht had. Maar dan zou CD&V postjes moeten opgeven. En daar waren de christendemocraten niet toe bereid.

Vicepremier Alexander De Croo (Open VLD) hoopt op een ‘snelle’ aanduiding van de drie Bpost-bestuurders. Daarvoor moet het bedrijf een nieuwe aandeelhoudersvergadering bijeenroepen. Het liefst zou De Croo een ‘apolitieke’ raad van bestuur benoemen, maar het politieke gekibbel doet die inspanningen teniet.

De voorzitter van Bpost wordt al niet meer door de regering benoemd. Door een wetswijziging mocht de raad van bestuur recent voor het eerst een onafhankelijke voorzitter, François Cornelis, aanduiden. Daarvoor hadden de voorzitters steevast een duidelijke politieke kleur.

Puzzel

Premier Michel is er gerust in dat het snel lukt de drie lege stoelen te vullen. Hij laat via zijn woordvoerder weten dat het onderwerp binnenkort opnieuw op de tafel van het kernkabinet ligt. ‘De puzzel is nog niet gelegd, maar dat zal snel gebeuren. Er is geen probleem’, klinkt het.