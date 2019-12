CD&V en N-VA zetten Open VLD onder druk

Het komt er op aan paarsgroen tegen te houden', zegt de N-VA. 'Men speelt met vuur', zegt CD&V over paarsgroen.

Als N-VA-voorzitter Bart De Wever het signaal geeft dat hij het initiatief wil nemen om een federale regering te vormen, is het gevaarlijk daar niet op in te gaan. En daarom houdt het scenario voor paarsgroen op dit moment grote risico's in. Dat zei federaal vice-premier Koen Geens maandag op Radio 1.

'Voor ons kan paarsgroen maar indien de N-VA uitdrukkelijk niet wil. Bart De Wever wou tot twee maal toe initiatief nemen. Het probleem van paarsgroen is dat ze vierhonderd duizend stemmen minder vertegenwoordigt dan de oppositie. Men speelt met vuur'. Als zo'n paarsgroene regering zonder meerderheid in Vlaanderen belastingen en besparingen invoert, gaan het Vlaams Belang en de N-VA 'leuke tijden tegemoet', zei Geens.

Liberaal enigma

Geens noemde het mede daarom een 'enigma' wat Open VLD bezielt om paarsgroen te overwegen. En hij noemde de manier waarop liberalen, socialisten en groenen wetten over abortus en euthanasie willen invoeren, 'onrespectvol' voor CD&V. 'Ik begrijp niet waarom het nodig is het ethische terrrein te verbranden.'

'In ons vindt men altijd een partner als het ernstig gaat', zei Geens over eventuele regeringsdeelname van CD&V. 'Maar als het niet ernstig gaat, zullen we beter oppositie voeren dan men denkt.'

Nota-Magnette

CD&V vindt dus dat de N-VA aan zet moet komen. Een tweede argument - bovenop de kiesuitslag - is dat de christen-democraten inhoudelijke bezwaren hebben met de nota's die informateur Paul Magnette. Daarvoor ontbreken vier elementen: een begroting, een staatshervorming, de belofte om de verwezenlijking van de regering-Michel niet terug te draaien en terughoudendheid over ethische dossiers.

De Wever beschikbaar