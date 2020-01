CD&V en Open VLD wachten op signaal van Bart De Wever

CD&V en Open VLD willen de N-VA nog steeds niet helemaal loslaten bij de federale regeringsvorming. ‘Maar het wordt tijd dat de partij een signaal geeft’, klinkt het.

Na twee weken van consultaties met het middenveld hebben de informateurs Georges-Louis Bouchez (MR) en Joachim Coens (CD&V) een versnelling hoger geschakeld in de gesprekken over de vorming van een federale regering. Maandag zaten ze samen met de PS, gisteren met de N-VA en vandaag en morgen met de overige partijen. Volgende week maandag gaan ze langs bij koning Filip en willen ze de vorst hun informateursnota voorleggen.

In een ideale wereld kan er volgende week op basis van die nota een doorbraak worden geforceerd. De informateurs focussen op vijf thema’s: begroting en fiscaliteit, sociale zaken, werk en pensioenen, klimaat en ten slotte justitie, veiligheid en migratie. De cruciale vraag is: quid N-VA? Wordt een poging ondernomen om een regering te vormen met de Vlaams-nationalisten of komt er een alternatieve coalitie?

Vivaldi

De N-VA moet zich eindelijk constructief opstellen tegenover de Franstalige regeringspartners. cd&V-bron

Na de socialisten en de groenen hebben ook de Franstalige liberalen van de MR hun keuze gemaakt. Al die partijen rijden voor een Vivaldi-coalitie, naar de componist van de ‘Vier Seizoenen’. Daarbij wordt een paars-groene coalitie van liberalen, socialisten en groenen aangevuld met een vierde partner, CD&V. Het paars-groene denkspoor, waarop PS-voorzitter Paul Magnette als informateur hoopte, is dood. Zo’n coalitie is te krap en komt in Vlaanderen in de verste verte niet aan een meerderheid.

CD&V is nog niet bereid de N-VA, de grootste Vlaamse partij, te lossen. Maar bij de partijtop is te horen dat die een signaal van N-VA-voorzitter Bart De Wever verwacht. ‘Wij willen de N-VA erbij, maar de partij moet wel willen regeren.’ Dat de partij zegt dat ze wil besturen, volstaat volgens de christendemocraten niet. ‘De N-VA moet zich eindelijk constructief opstellen tegenover de Franstalige regeringspartners.’

Bij Open VLD werd maandag op een vergadering van het partijbureau afgesproken dat er geen keuze voor een voorkeurscenario wordt gemaakt. ‘Wij trekken geen conclusies. Die rol is weggelegd voor de informateurs’, klinkt het. Op die manier wordt, na de interne oorlog over de al dan niet deelname aan paars-groen, vermeden dat de partij zelf een keuze moet maken. Voorzitster Gwendolyn Rutten wilde in zo’n constellatie stappen, de federale Kamerfractie niet.

In de partij is dan wel een wapenstilstand getekend, toch is er nog steeds enige verdeeldheid. De partijtop gaat er vanuit dat het ‘de Vivaldi-coalitie of nieuwe verkiezingen wordt’, omdat is gebleken dat ‘de PS en de N-VA niet samen kunnen besturen’. Bij de federale Kamerfractie klinkt dan weer dat vooral duidelijk is dat ‘paars-groen dood is’ en dat er een signaal moet komen van de N-VA.

De Wever

De N-VA houdt dan weer de stelling aan dat ze zich altijd constructief heeft opgesteld. Een van de opties is daarom dat De Wever volgende week in het veld wordt gestuurd zodat hij kan bewijzen dat het hem menens is. Zolang Magnette een regering met de Vlaams-nationalisten blijft uitsluiten, heeft dat evenwel weinig zin. Zonder de PS kan er nauwelijks een werkbare federale meerderheid op de been worden gebracht.

Bouchez en Coens kunnen ook zelf tot de conclusie komen dat er met de N-VA geen regering kan worden gevormd. Als Coens tot die conclusie wil komen, zal dat wel enig bochtenwerk van de christendemocraat vergen. Om die bocht te vergemakkelijken circuleert onder meer het scenario om voor een Vivaldi-coalitie met Groen maar zonder Ecolo te gaan. ‘Ecolo is sociaal-economisch nog linkser dan de PS en zo wordt het gemakkelijker een regering te vormen.’

Voor Groen is zo’n scenario evenwel uitgesloten. ‘Het is niet aan ons om te spreken over wat de informateurs wel of niet willen doen. Maar iedereen weet dat Ecolo en Groen één Kamerfractie en één familie vormen’, zegt Kamerfractieleider Kristof Calvo.