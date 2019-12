CD&V gaat met Coens voor wat het kent...

Het verschil in stemmen tussen Joachim Coens en Sammy Mahdi was klein.

De Zeebrugse havenbaas Joachim Coens is met een nipte voorsprong verkozen tot CD&V-voorzitter. De stamboomchristendemocraat moet nieuwe zieltjes winnen.

Met Joachim Coens wint de favoriet. Maar zijn score van 53,1 procent is eerder een zege op punten dan een ruim mandaat. Uitdager Sammy Mahdi won niet, maar zijn gewicht in de partij is door zijn score gegroeid. Mahdi blijft op het hoofdkwartier als jongerenvoorzitter. Mochten CD&V en Koen Geens deel uitmaken van de volgende federale regering, dan komt hij als opvolger in het parlement. Coens belooft ‘Sammy dichtbij te houden’.

Coens keert na 20 jaar terug naar Brussel. In zijn thuisbasis Damme is hij vijf jaar burgemeester. Daarvoor was hij 20 jaar schepen, maar nationaal was zijn rol sinds 2001 uitgespeeld. Coens maakte een carrièreswitch naar de haven toen hij voelde dat hij gepasseerd werd voor een rol als prima donna bij CD&V.

Outsiderrol

Die outsiderrol speelde hij nu uit - de militanten stonden afkerig tegen alles wat naar het partijestablishment en de top in Brussel rook. Ze snakten naar iets nieuws, een gevoel waar ook Mahdi op teerde.

Toch is Coens een rasechte ‘stamboomtjseef’. Zijn vader was de legendarische CVP-minister Daniël Coens. Hij past ook in het klassieke plaatje van de standenpartij. Als havenbaas heeft hij goede banden met de werkgevers, familiaal is hij gelinkt met de christelijke arbeidersbeweging Beweging.net, en hij zetelde in het politiek comité van de Boerenbond.

Coens liet vrijdag verstaan dat hij een dialoog met het middenveld wil. Hij gaf toe dat de relaties tussen CD&V, de vakbond, het ziekenfonds en de brede zuil behoorlijk verzuurd zijn. Bij CD&V is openlijk de vraag gesteld of de banden nog de moeite waard zijn, ‘omdat onze uitgestoken hand steeds weer wordt afgeslagen’.

De bazen van het christelijke middenveld lieten de voorbije jaren geen kans onbenut om de ‘asociale’ Zweedse coalities te bashen. Ook de nieuwe Vlaamse regering kreeg al een veeg uit de pan. ‘De tijd is voorbij dat zij de lijst samenstellen. Maar ze hebben nog hun rol te spelen’, zegt Coens.

Arco

Het wordt ook uitkijken hoe Coens omgaat met de kwestie Arco, het financiële vehikel van de christelijke arbeidersbeweging dat in 2011 mee kapseisde met Dexia Bank. De CD&V-top beet zijn tanden stuk op een oplossing voor de 800.000 coöperanten die 1,5 miljard euro in rook zagen opgaan. Coens blijft een oplossing belangrijk vinden, maar ‘we gaan Arco niet als een punt in het regeerakkoord meenemen’, zei hij in ‘De afspraak op vrijdag’.

Coens speelde zijn managementkwaliteiten uit om CD&V-voorzitter te worden. Er wordt vooral naar hem gekeken om de zwalpende partij intern te reorganiseren. In het hoofdkwartier en de lokale afdelingen zit betonrot. Daarnaast loopt de partij achter in moderne communicatie en sociale media.

Inhoudelijk zijn er meer twijfels. De partij lijdt aan ideeënarmoede. Waar de christendemocratie in de 21ste eeuw voor moet staan, is de heilige graal. De vraag is of Coens de geschikte man is om CD&V de noodzakelijke elektroshock te geven. Hij straalt vooral continuïteit uit. De nipte uitslag geeft aan dat er animo was om Mahdi de sleutels te geven, omdat hij veel meer zou staan voor wat CD&V nodig heeft.

Twijfels

Meer la Flandre profonde dan Coens bestaat niet. Door dat imago rijzen twijfels of hij in staat is CD&V te doen herleven in de steden, een profiel dat veel meer past bij Mahdi. Er is grote onvrede over de West-Vlaamse dominantie in de partij. In die provincie zit de bulk van de leden, maar niet van de zetels. Coens hamerde in zijn speech op het belang van de steden. ‘Ik denk dat we overal kunnen winnen, zeker in de steden. Mensen zijn ontworteld in de globale wereld, we moeten ze zich weer doen thuis voelen, in hun buurt, in de christendemocratie.’

De Europese christendemocratie zit in twee scenario’s. In Duitsland kon de CDU van bondskanselier Angela Merkel zich handhaven als volkspartij, maar er zijn ook verpulverde partijtjes als het CDA en de ChristenUnie in Nederland. Met decennia van neergang en een score van 15 procent bij de verkiezingen op 26 mei neigt CD&V naar dat tweede scenario. Coens: ‘De CDU bestrijkt het hele spectrum: een sociale, economische en ethische stroming. Dat is mijn model.’