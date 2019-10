CD&V-kandidaten verdeeld over Arco

Moet CD&V blijven inzetten op een oplossing? Ja, vinden CD&V-kandidaten Walter De Donder en Vincent Van Peteghem. Neen, vindt Sammy Mahdi.

De CD&V-partijtop heeft de 7 kandidaat-voorzitters van CD&V een fiche bezorgd over Arco. Die heeft tot doel dat alle zeven eenzelfde lijn zouden aanhouden over Arco. En die is dat de formateurs van de volgende regering een antwoord geven op de terechte vraag van de vele Arco-coöperanten.

Arco is het vehikel waarmee de christelijke arbeidersbeweging participeerde in Dexia, de bankgroep die in 2011 over de kop ging. Daarbij zagen 800.000 Arco-coöperanten zo’n 1,5 miljard euro in rook opgaan. CD&V heeft altijd beloofd dat de Arco-coöperanten voor een deel vergoed zouden worden, maar daar kwam niets van in huis.

Marsorder

CD&V wil Arco evenwel niet lossen. Hilde Crevits en Koen Geens hebben laten verstaan aan de verschillende kandidaten dat een oplossing noodzakelijk is. Veel van de Arco-coöperanten zijn kiezers van CD&V.

Kandidaat-voorzitter Walter De Donder bevestigde vanmorgen op Radio 1 dat hij een marsorder heeft gekregen van de partijtop. Hij is van mening dat er een oplossing moet komen, maar benadrukte wel dat ook de christelijke zuil, beweging.net, haar duit in het zakje moet doen. Ook Vincent Van Peteghem, een andere kandidaat, laat in Knack verstaan dat zijn partij Arco sowieso opnieuw op tafel zal leggen.

Een ander geluid is te horen bij Sammy Mahdi. Hij vindt dat CD&V de bladzijde moet omslaan. 'We hebben ons best gedaan, maar we mogen de Arco gedupeerden niet blijven geselen. Daar is werkelijk niemand mee gediend', laat hij via Twitter verstaan.