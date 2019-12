CD&V kleurt rechterflank weer wat feller in

Met voorstellen voor een sterker migratie- en jusitiebeleid en een plan voor hogere pensioenen voor zelfstandigen steekt CD&V de hand uit naar de rechtse kiezer die de partij de rug hebben toegekeerd.

‘Zij die ons verlaten hebben terughalen’, was een van de beloftes die Joachim Coens, die begin deze maand tot CD&V-voorzitter werd verkozen, maakte op de avond van zijn verkiezingsoverwinning. En dat zijn nogal wat kiezers. Op 26 mei viel de eens zo machtige CD&V terug op 15 procent van de stemmen. In de jongste peiling zakte de partij zelfs weg tot 11 procent.

Een interne werkgroep, de zogenaamde twaalf apostelen, wees onder meer de gebrekkige communicatie aan als een reden voor die nederlaag. ‘Het moedige midden werd te veel het rationele gemiddelde of het voorzichtige midden en CD&V bleek vaak niet in staat een duidelijk standpunt te bepalen of prioriteiten te identificeren, laat staan te communiceren’, klonk het in hun rapport.

Om het beeld van CD&V als kleurloze partij te counteren zijn de christendemocraten een communicatieoffensief gestart. Het partijprogramma wordt opnieuw aan de man gebracht alsof er verkiezingen voor de deur staan. Zo gaat Kamerlid Leen Dierick enkele wetsvoorstellen indienen om het pensioen van de zelfstandigen op termijn gelijk te trekken met dat van de werknemers. Daarnaast wil ze dat zelfstandigen in bijberoep en meewerkende echtgenoten gemakkelijker een pensioen kunnen opbouwen (zie inzet). ‘Voor zelfstandigen is hun pensioen hun grootste bezorgdheid en we willen hen tegemoetkomen’, zegt Dierick.

Afgelopen weekend kwam Kamerlid Franky Demon met een strakkere visie op migratie. Hij pleitte voor een steviger terugkeerbeleid, want België scoort nu zwak voor het terugsturen van migranten die niet in ons land mogen blijven. Zo haalt hij het voorstel voor woonstbetredingen, dat onder de regering-Michel in de koelkast was gestopt, opnieuw boven. De politie zou de toestemming krijgen woningen te betreden waarin mensen zonder papieren verblijven.

Btw

Kamerfractieleider Servais Verherstraeten pleitte gisteren in Het Laatste Nieuws dan weer voor een strengere aanpak van seksuele delinquenten, geradicaliseerde gevangenen en daders van geweldmisdrijven die kampen met een drugs-of alcoholverslaving. Hij wil de strafuit-voeringsrechtbank, die oordeelt over de vrijlating van gevangenen, de mogelijkheid geven zulke gevangenen na hun vrijlating te verplichten zich te laten begeleiden.

‘Van veel voorstellen weten de mensen niet dat ze van CD&V komen en dat willen we veranderen’, klinkt het in de partij. Daarbij wordt gewezen op het voorstel om het btw-tarief op het renoveren van een woning altijd op 6 procent te leggen. Dat idee stond in de nota die Paul Magnette (PS) als informateur had opgesteld. Het werd verkocht als een toegeving aan Open VLD, al beweert CD&V er de geestelijke vader van te zijn.

Door nu nadrukkelijker hun plannen te communiceren hopen de christendemocraten in een eventuele regering ook gemakkelijker hun trofeeën te kunnen verkopen. Een andere kritiek van de twaalf apostelen was dat CD&V in de regering-Michel te weinig het verschil heeft kunnen maken omdat de partij te veel de nadruk legde op wat ze heeft tegengehouden en te weinig op de eigen verwezenlijkingen.

Kruiwagens

Wat opvalt aan de drie voorstellen is dat ze de eerder rechtse kiezer moeten aanspreken. CD&V had de voorbije jaren moeite om een heldere lijn over migratie te volgen. Na de verkiezingen concludeerde de partij dat de klemtoon te veel op het verhaal van de rechten lag en dat het te weinig over de plichten van nieuwkomers ging. Het voorstel van Demon kan worden gezien als een poging om het plichtenverhaal wat scherper te stellen. Het is ook opvallend dat de partij hem de communicatie erover laat doen in plaats van de wat linksere Nahima Lanjri.

Het voorstel van Dierick kan dan weer worden gezien als een signaal aan de zelfstandigen en de kleine ondernemers. Die groep, zeg maar de Unizo-achterban, zagen de christendemocraten de voorbije jaren richting de N-VA vertrekken. Het pleidooi dat voormalig CD&V-vicepremier Kris Peeters in de regering-Michel hield voor een meerwaardebelasting viel bijzonder slecht in de ondernemerswereld.