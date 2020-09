CD&V-leden stemmen voor Vivaldi

De leden van CD&V hebben woensdagavond laat de deelname van hun partij aan de Vivaldi-coalitie goedgekeurd. Daarmee is ook de onzekerste factor onder coalitiepartners mee aan boord.

Ledencongressen van regeringspartijen zijn vaker wel dan niet een excuus om een rondje applaus in ontvangst te nemen van de achterban voor het geleverde onderhandelwerk. Maar de Vivaldi-partijen hielden het congres van partner CD&V deze keer met argusogen in de gaten.

De voorbije dagen en weken roerde de CD&V-achterban zich. Dat de partij, die zich tijdens de lange formatie 14 maanden lang had vastgeklonken aan de N-VA, uiteindelijk toch voor een avontuur met Vlaamse minderheid koos, leidde tot veel wrevel. Uitgelekte berichten uit een WhatsApp-groep met de CD&V-burgemeesters en voorzitter Joachim Coens schetsten een beeld van diepe ontevredenheid aan de basis.

En ook de rechtervleugel van de partij liet van zich horen bij monde van minister Pieter De Crem, die de ‘paars-groene’ plannen van Vivaldi publiek afbrandde. Het beeld dat de voorbije dagen aan CD&V bleef hangen, was dat van een partij die verscheurd dreigde te worden door haar regeringsdeelname.

Om de leden te overtuigen van het project achtte Coens het dan ook nodig ze in de ogen te kunnen kijken op een fysieke bijeenkomst. 600 leden verzamelden woensdagavond in de Antwerpse Elisabethzaal, terwijl nog eens 3.600 leden via livestream meevolgden van thuis uit.