CD&V lijkt de aftocht rond Arco te blazen

Het lijkt er op dat CD&V de aftocht aan het blazen is in de strijd rond Arco. De partij kan er sinds dit weekend mee leven dat ze niet zelf bepaalt wanneer de vergoeding wordt betaald maar dat 'experts' beslissen over uitstel.

CD&V-vicepremier Kris Peeters en partijvoorzitter Wouter Beke lijken de eerste stappen van de aftocht in te zetten uit het Arco-gevecht. Ze geven voor het eerst toe dat de Arco-coöperanten voor de verkiezingen misschien hun geld niet zullen zien. En ze trekken hun handen af van die timing, omdat die volgens hen in handen van bankanalisten en experts is.

Het is opvallend hoe er voor CD&V plots geen haast meer zit achter de vergoeding voor de Arco-aandeelhouders, terwijl ze al sinds de val van Dexia vecht voor een vergoeding naar de Dexia-aandeelhouders die via de christelijke zuil belegden.

Deze zomer werd in de regering nog afgesproken dat Belfius, de opvolger van Dexia, dit najaar voor dertig procent naar de beurs zou gaan. Dat moet de middelen opbrengen om de Arco-coöperanten te vergoeden.

Vestager

Het probleem met die deal is dat hij wellicht op bezwaren van Europees commissaris voor Mededinging Margrethe Vestager stuit, die ook al een eerdere Arco-regeling vernietigde wegens ongeoorloofde staatssteun.

Dat groen licht van de Europese Commissie is er ook nu nog niet. De voorbije maanden zei CD&V dat experts daarover in contact stonden met de Commissie, zonder dat duidelijk is in welke richting de gesprekken gaan. Een officiële aanmelding van het Arco-dossier bij de Commissie is er nog niet.

Raad van bestuur Belfius

De raad van bestuur van Belfius heeft vorige week echter klaarheid geëist over die kwestie. De raad van bestuur nam de beslissing Belfius naar de beurs te brengen, maar stelt een voorwaarde: eerst moet er Europees groen licht zijn voor de vergoeding voor Arco-coöperanten.

Legt CD&V er zich sinds dit weekend bij neer dat dat groen licht nooit zal komen?

Ander discours

Opvallend is dat zowel Kris Peeters en Wouter Beke hun discours over Belfius veranderd hebben. Beiden aanvaarden, een maand voor de lokale verkiezingen, dat er uitstel komt.

Ze schuiven de reden voor dat uitstel bij de mensen van Belfius en bij de FPIM, de holding van de federale overheid die de Belfius-aandelen in handen heeft.

'Als Belfius om een of andere reden - marktomstandigheden - nu niet naar de beurs kan, dan zit er vertraging op voor Arco', zei Kris Peeters zondag op De Zevende Dag. 'Het is nu belangrijk voor de regering dat we onze experten van de Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij met de andere experten de vraag stellen wat onze mening is om Belfius naar de beurs te brengen.'

Bankdirecteur

Op Radio1 zei Beke maandagochtend hetzelfde: dat er uitstel mogelijk is en dat experts daarover beslissen. Ook hij legde uit dat de Arco-regeling nu eenmaal vasthangt aan de beursgang van Belfius en dat marktexperts over dat laatste beslissen.

Ik ben geen bankdirecteur of bankanalist. Wouter Beke CD&V-voorzitter

'Er is principieel beslist om naar de beurs te gaan', zei Beke over Belfius. 'Dat is nodig om middelen te hebben om de Arco-vergoeding te kunnen uitkeren. Als je slechte marktomstandigheden zou hebben – en ik ben geen bankdirecteur en geen bankanalist – en het is beter even te wachten, dan moet je daar rekening mee houden.'

'Er is nu gevraagd aan mensen die daar veel meer gespecialiseerd in zijn – de FPIM bijvoorbeeld – om daar een oordeel over te vellen.'

Mensen van Belfius

Beke zei dat voor de zomer 'mensen van Belfius' de beursgang in het najaar nog een goede idee vonden, maar dat 'de meningen blijkbaar zijn bijgesteld.'