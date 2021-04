CD&V maakt zich sterk dat Belgische digitaks er komt...

Als er tegen 2023 geen Europese of internationale digitaks is, zal de regering-De Croo daar zelf werk van maken.

CD&V-voorzitter Joachim Coens is ervan overtuigd dat zijn federale minister Vincent Van Peteghem erin zal slagen een omzetbelasting op digitale bedrijven in te voeren. De christendemocraten voelen zich gesterkt door het pleidooi van Amerikaans minister Janet Yellen voor een wereldwijde minimumbelasting voor bedrijven.

Een wereldwijde minimumbelasting voor bedrijven. Daar pleit de Amerikaanse minister van Financiën Janet Yellen voor. Een pleidooi dat Joachim Coens, de voorzitter van CD&V, als muziek in de oren klinkt. Plots lijkt de agenda van een 'rechtvaardige fiscaliteit' weer haalbaar.

Joachim Coens. ©BELGA De essentie CD&V-voorzitter Joachim Coens maakt zich sterk dat er een digitaks komt, zeker nu de Verenigde Staten het debat over een minimumbelasting hebben heropend.

Als er tegen 2023 geen Europese of internationale digitaks is, zal België daar zelf werk van maken. Dat is afgesproken door de regering-De Croo.

Een digitaks en een minimumbelasting liggen gevoelig voor de liberalen. In de regering-Di Rupo liepen ze met de liquidatiebonus en de fairnesstaks een blauwtje op.

Coens ziet Oostenrijk, dat een digitaks heeft ingevoerd, als het gidsland.

CD&V liep in de regering-Michel met het hoofd tegen de muur, maar bij de onderhandelingen over de regering-De Croo vond Coens met de socialisten en groenen bondgenoten voor zo'n fiscaliteit. Vincent Van Peteghem (CD&V) kan als minister van Financiën zo'n omzetbelasting op digitale bedrijven invoeren. 'Hij moet hier werk van maken', klinkt het.

In de zomer van 2020, onder de regering-Wilmès, leek een meerderheid in de maak voor een omzettaks van 3 procent. Digitale bedrijven zouden belastingen betalen op de omzet die ze in ons land draaien. Maar het parlementaire initiatief werd op sterkwater gezet toen de regering-De Croo aantrad. De liberalen willen eerst een Europees initiatief alle kansen geven.

Wel is bij de regeringsonderhandelingen afgesproken dat ons land een taks op digitale bedrijven invoert als er tegen 2023 geen Europese of internationale oplossing is. Dat staat op een 'A4'tje' over de belastingen dat de partijvoorzitters van de regeringspartijen op zak hebben.

Liberale vergissing

De liberalen zijn op hun hoede, want een minimumbelasting kan pijn doen, bleek in de regering-Di Rupo. Ze verslikten zich toen in de liquidatiebonus, die ze verkozen boven een minimumbelasting voor bedrijven. Het bleek een liberale vergissing van jewelste. Ondernemers beschouwden de bonus als een aanslag op hun pensioenspaarpotje.

Bovendien moesten de liberalen daarna de fairnesstaks - een minimumbelasting voor grote bedrijven - slikken. De argumentatie van toen is dezelfde als die van PS-voorzitter Paul Magnette vandaag. De regering-Di Rupo voerde de belasting in 2013 in om bedrijven te bestraffen die weinig belastingen betaalden op hun winst en die gebruikten om dividenden aan hun aandeelhouders uit te keren.

Vijf jaar na de invoering vernietigde het Grondwettelijk Hof de fairnesstaks omdat bedrijven twee keer werden belast: bij het filiaal en bij de moedermaatschappij. Dat toont aan hoe moeilijk het is grote, internationale bedrijven in België te belasten.

CD&V-voorzitter Joachim Coens gelooft in een digitaks voor internationale bedrijven. Hij verwijst naar Oostenrijk als gidsland.

Oostenrijkse gids

Maar volgens Coens kan het, zeker met een digitaks. Hij verwijst naar Oostenrijk, het nieuwe gidsland voor christendemocraten. De christendemocratische premier Sebastian Kurz besliste op eigen houtje een belasting op digitale diensten voor bedrijven in eigen land in te voeren, net als Frankrijk, Italië en Tsjechië. In Oostenrijk gaat het om een omzettaks op advertenties van digitale bedrijven.

Dat een digitaks niet evident is, bleek uit de knetterende ruzie eind 2019 tussen de Franse president Emmanuel Macron en toenmalig Amerikaanse president Donald Trump. Trump dreigde een Franse digitaks te vergelden met hoge invoerheffingen op Franse producten. Uiteindelijk werd de strijdbijl begraven. Het dossier zou op de G20 worden bekeken, maar ook daar blies Trump alle bruggen op.

Amerikaanse president Joe Biden en Yellen pleiten nu wel voor een minimumbelasting en een digitaks - de twee lopen vaak door elkaar. Al is de vraag hoever de VS meegaan in een taks die vooral Amerikaanse ondernemingen raakt.

Een andere vraag is of de Europese Unie over zo'n taks overeenstemming kan bereiken. Sommige lidstaten, waaronder Ierland, Luxemburg en Nederland, zien fiscale concurrentie als een belangrijk economisch wapen.