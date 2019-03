CD&V pleit voor staatshervorming in 2024

CD&V pleit voor een verdere staatshervorming, maar wil de komende vijf jaar eerst aan Vlaamse kant een brede consensus zoeken daarover.

Geen staatshervorming na de verkiezingen van 26 mei, maar wél een vijf jaar later. Dat is het voorstel dat regeringspartij CD&V maandag lanceert en waarover de Mediahuis-kranten berichten. Opvallend is dat de tekst mee ondertekend is door christen-democraten die gangmaker waren voor vorige staatshhervormingen, zoals de voormalige christen-democratische Vlaamse minister-presidenten Luc Van den Brande en Yves Leterme.

CD&V grijpt terug naar de logica van de beruchte 'vijf Vlaamse resoluties' van twintig jaar geleden. Daarin schaarde een brede meerderheid in het Vlaams Parlement zich achter de vraag voor volgende stappen in de staatshervorming. Volgens CD&V is dat de manier om Vlaanderen voor te bereiden op onderhandelingen die tot meer Vlaamse bevoegdheden moeten leiden.

Geen onbestuurbaarheid

De christen-democraten zetten zich op die manier af tegen de N-VA, die veel sneller al een staatshervorming wil. De partij zet zich ook af tegen de boodschap van Herman De Bode, de voormalig kabinetschef van voormalig minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon: dat onbestuurbaarheid in België misschien zo slecht nog niet zou zijn.

'Zonder voorbereiding zal er van het communautaire niks in huis komen, behalve onbestuurbaarheid en chaos', zeggen de CD&V'ers. 'Voor sommigen een droom, voor ons een nachtmerrie. Aansturen op onbestuurbaarheid met het oog op een communautaire blokkering zal als resultaat een gevaarlijke cocktail geven van een shutdown à la Trump en een ‘vlexit’ – een Vlaamse versie van de brexit.'

'Als we in alle redelijkheid een nieuwe stap naar sterkere deelstaten willen zetten, dan is dit de enige weg vooruit', luidt het. Op Radio 1 verduidelijkte Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits dat een commissie voor Staatshervorming in het Vlaams Parlement over het Vlaamse standpunt kan spreken, terwijl de Franstaligen hetzelfde doen. Daarna zouden beide partijen samen kunnen onderhandelen.

Niet herfederaliseren

Op Radio 1 zei federaal minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem dat het niet de bedoeling is dat opnieuw Vlaamse bevoegdheden naar het federale niveau gaan. Crevits gaf aan dat het voor kleine bevoegdheden wel kan.