CD&V-voorzitter past voor ethische thema's van paars-groen

CD&V-voorzitter Joachim Coens is niet van plan om met zijn partij in een Vivaldi-coalitie te stappen als de paars-groene ethische agenda wordt gehandhaafd. ‘Dan passen wij’.

De komende dagen zullen de ogen van de binnenlandse politiek gericht zijn op de houding van CD&V. Koninklijk opdrachthouder Egbert Lachaert probeert een paars-groene coalitie op de been te brengen. Maar zo’n regering van groenen, liberalen en socialisten zou de steun van CD&V goed kunnen gebruiken om een stabiele meerderheid in het parlement te vormen. Op die manier zou een Vivaldi-coalitie ontstaan.

Niet het voorkeursscenario

Joachim Coens trekt morgen naar het partijbureau om zijn partijgenoten op de hoogte te houden van de laatste ontwikkelingen en te horen of er veel bereidheid is om in een Vivaldi-coalitie te stappen.

Volledig afkerig tegenover dergelijke coalitie staat hij niet, zo geeft hij aan in Het NIeuwsblad. ‘De coalitie met PS en N-VA is ons voorkeursscenario, daar hebben we op voorhand meer vertrouwen in. Als er een ander voorstel komt, zal het nog zoeken en tasten zijn om eerst het vertrouwen te winnen en daarna stappen verder te zetten. We moeten in de eerste plaats horen wat de keuze is en of ze ons er überhaupt bij willen. Als dat zo is, dan is de volgende stap om te bekijken wat ze daarvoor over hebben.'

Bindmiddel

Essentieel in de besprekingen wordt het project waarmee Lachaert zal proberen om CD&V te lijmen. Coens is daarover zeer duidelijk. ‘Wat wordt het bindmiddel tussen die partijen? Als dat een paars-groene ethische agenda is met daarover een Belgicistisch sausje, dan passen wij. Daartegen zullen wij de komende jaren met alle plezier oppositie gaan voeren. Maar als het een centrumcoalitie wordt met een sterk socio-economisch verhaal, dan willen we luisteren.’