CD&V wil al minimumpensioen na 20 gewerkte jaren

Minister van Pensioenen Karine Lalieux (PS) legt dezer dagen de laatste hand aan haar pensioenhervorming. De regering besliste eerder al om het minimumpensioen voor een volledige loopbaan van 45 jaar op te trekken naar 1.500 euro netto, maar over de concrete voorwaarden voor de toegang tot dat minimumpensioen is nog niets beslist. Nu is de enige voorwaarde een loopbaanduur van minstens 30 jaar, maar dat zegt in principe niets over de effectief gewerkte jaren, omdat onder meer werkloosheid of tijdskrediet gelijkgesteld worden in de pensioenopbouw.