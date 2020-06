CD&V wil steun voor bedrijven die zelf kinderopvang organiseren

Bedoeling is op die manier een antwoord te bieden op de grote vraag naar kinderopvang. In het CD&V-voorstel kunnen bedrijven die kinderopvang organiseren, uitgaven aftrekken als beroepskost met een tarief dat verhoogd wordt van 100 naar 120 procent. Het gaat bijvoorbeeld over de kosten van aangepaste infrastructuur, het installeren van sanitair of de aankoop van bedden. Het toepassingsgebied wordt uitgebreid van enkel de dagopvang naar kinderopvang op schoolvrije momenten, voor kinderen van 3 tot 12 jaar.