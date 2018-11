CD&V wil vrouwenquota bij top Nationale Bank

Eén op de drie moet een vrouw zijn bij de top van Nationale Bank, het Rekenhof en de beurswaakhond FSMA. Met dat wetsvoorstel van CD&V-ondervoorzitster Griet Smaers zwaait partijvoorzitter Wouter Beke nu, in een reactie op de heisa over de benoeming van Steven Vanackere.

De commotie over de politieke benoeming van Steven Vanackere in de directie van de Nationale Bank is nog niet gaan liggen. Dat er geen enkele vrouw meer zit in het directiecomité van de Nationale Bank en slechts één vrouw in de regentenraad veroorzaakt een storm van protest.

De vicepremiers Alexander De Croo (Open VLD) en Jan Jambon (N-VA) lieten ondertussen weten dat de benoeming van Vanackere geen beslissing was van de regering, maar van CD&V, die een vervanger mocht aanwijzen voor het vertrek van gouverneur Jan Smets en directielid Marcia De Wachter.

De Croo gaat de kwestie volgende week op de agenda van de ministerraad zetten, liet hij al weten. De Croo wil niet alleen de kwestie van de afwezigheid van vrouwen in directeursfuncties op tafel gooien, maaar ook de vraag of het wel nog nodig is om zes goedbetaalde directeurs te hebben bij de Nationale Bank. ‘De functie is beter betaald dan de premier, dat is toch bizar?’, zegt hij.

Of premier Charles Michel de zaak nog wil bekijken binnen de regering, is nog niet duideljik. De woordvoerder van de premier kon daarover geen uitsluitsel geven. Bij CD&V gaan ze er alvast vanuit dat er niet meer zal worden teruggekomen op de benoeming van Vanackere, die zoals de procedure voorschrijft is goedgekeurd door de regentenraad van de Nationale Bank.

Minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) liet wel al weten dat hij werk wil maken van een hervorming bij de Nationale Bank.

Daarop tweette CD&V-voorzitter Wouter Beke dat hij blij is met de steun voor een wetsvoorstel van CD&V-ondervoorzitster Griet Smaers om vrouwenquota in te voeren bij de Nationale Bank, het Rekenhof en de beurswaakhond FSMA.

Het wetsvoorstel is al eind september ingediend in de Kamer, nog voor de heisa over de benoeming van Steven Vanackere losbarstte. 'Dit is geen vingerwijzing aan het adres van CD&V. Ik steun Steven Vanackere, want hij is een zeer competent man. Maar het toont wel aan dat er nog een lange weg af te leggen is. Ik ben in principe tegen quota, maar zonder quota dreigen we er niet te geraken', zegt Smaers in een reactie.