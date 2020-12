CEO Pairi Daiza haalt uit naar Vandenbroucke

Niet alleen in de Wetstraat is er kritiek op de beslissing van de regering-De Croo om geen versoepelingen toe te staan. Ook de CEO en stichter van Pairi Daiza, Eric Domb, is zwaar ontgoocheld en heel boos op Frank Vandenbroucke (sp.a) omdat zijn dierenpark de deuren niet mag openen.

In een lange brief op Facebook hekelt Domb dat er geen enkele rationele verklaring wordt gegeven voor het gesloten houden van de dierenparken. Domb is naar eigen zeggen sprakeloos. Hij vergelijkt minister van Volksgezondheid Vandenbroucke met een Romeinse keizer. 'Het doet ons denken aan het antieke beeld van de gladiator die wacht op de duim van de keizer. Naar beneden? Dan sterft hij. Naar boven? Dan leeft hij. Zo besluit de keizer', schrijft de CEO.

'Maar we leven niet in de tijd van gladiatoren, keizers en de Romeinse dictatuur', klinkt het. 'We leven in de 21ste eeuw, en in een democratie. In een tijd waarin sommige van onze individuele vrijheden tijdelijk beperkt worden om terechte gezondheidsredenen is het meer dan ooit aan onze politieke leiders om hun beslissingen wetenschappelijk te rechtvaardigen en ze in alle transparantie te communiceren', aldus Domb.