CREG stelt omvang stroomtekort in vraag

Volgens de energieregulator CREG overschat de netbeheerder Elia de omvang van de bevoorradingsproblemen. Om de sluiting van de kerncentrales op te vangen zou 2,2 gigawatt nieuwe capaciteit volstaan.

‘Hallucinant’, noemde Kamerlid Leen Dierick (CD&V) de situatie. In de Kamercommissie Energie kwam zowel Elia als de CREG maandag tekst en uitleg geven over de problemen met de stroombevoorrading in België. Hun ramingen lagen mijlenver uit elkaar.

De hoogspanningsnetbeheerder Elia waarschuwde eind juni in een studie dat 3,9 gigawatt bijkomende capaciteit nodig is om tegen 2025 de sluiting van de kerncentrales op te vangen. De federale energieregulator CREG noemt dat een forse overschatting. Volgens de CREG volstaat 2,2 gigawatt extra capaciteit, het equivalent van drie moderne gascentrales, om het licht te laten branden.

Andreas Tirez, directeur bij de CREG, formuleerde een reeks bedenkingen bij het cijferwerk van Elia en bij de gehanteerde assumpties. Zo zou Elia het rendement van gascentrales onderschatten en is de 3,9 gigawatt die Elia nodig acht volgens Tirez een ‘extreem scenario’.Elia gaat ervan uit dat in Frankrijk onverwacht vier kerncentrales stilliggen. Als de Fransen zelf kampen met een stroomtekort, kunnen ze geen stroom leveren aan ons land. Het basisscenario moet er volgens de CREG van uitgaan dat Frankrijk zijn eigen problemen oplost en dan volstaat het om in België 2,4 gigawatt extra capaciteit te voorzien. De uiteindelijke capaciteitsbehoefte ligt volgens de CREG nog lager (2,2GW) omdat de energiewaakhond er in tegenstelling tot Elia van uit gaat dat de bestaande gascentrale in Vilvoorde niet definitief zal sluiten in 2020.

Chris Peeters, de CEO van Elia, toonde zich allerminst onder de indruk van de kritiek. ‘In de vier jaar dat ik CEO ben van Elia heb ik twee winters meegemaakt waarbij in Frankrijk vier of meer kerncentrales uitvielen’, zei hij in de marge van de commissie. ‘Dat kan je toch moeilijk een extreem scenario noemen.’ Er is vooraf overleg geweest met de CREG en Peeters is dan ook niet van plan om in te gaan op hun vraag om de studie nog eens te herwerken.

Miljoenensubsidies

Het verschil in visie tussen Elia en de CREG is geen onschuldig akkefietje. Ons land is volop bezig een steunmechanisme uit te werken, het capaciteitsvergoedingsmechanisme (CRM), om tegen 2025 voldoende investeringen in nieuwe gascentrales aan te trekken. Het subsidiemechanisme moet tegen eind dit jaar ter goedkeuring worden voorgelegd aan de Europese commissie. Het ziet er naar uit dat de Elia-studie daarbij als richtinggevende indicator gebruikt zal worden voor de omvang van het steunmechanisme.

Het gaat om miljoenen euro’s die de Belgische consument en belastingbetaler zal moeten ophoesten. ‘Door de hogere belastingen, bijdragen en distributietarieven is de Belgische elektriciteitsfactuur nu al hoger dan in de buurlanden’, waarschuwde Laurent Jacquet, directeur prijscontrole bij de CREG. ‘In die context komt er een steunmechanisme en elke megawatt extra capaciteit zou met het steunmechanisme 80.000 euro per jaar kunnen kosten.’

In het verleden was de CREG altijd al kritisch voor de capaciteitsstudies van Elia. Als netbeheerder heeft Elia er alle belang bij om het risico op een stroomtekort zo veel mogelijk uit te sluiten. De CREG daarentegen moet waken over de energieprijzen en is niet happig op miljoeneninvesteringen in elektriciteitscentrales die dan maar enkele uren per jaar draaien op piekmomenten.