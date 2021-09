CREG wil windmolens op zee alleen nog subsidiëren als elektriciteit te goedkoop is

De inspiratie komt uit Denemarken, Frankrijk, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk. In die landen krijgen de windparken maar steun als de elektriciteitsprijs onder een afgesproken drempel zakt. Omgekeerd moeten ze de overheid vergoeden als de elektriciteitsprijs boven een drempel uitstijgt. Bij prijzen tussen de boven- en de onderdrempel is er geen subsidie.

Het systeem leidt er toe dat investeerders in windparken in slechte jaren garanties krijgen dat hun minimale investeringskosten worden vergoed. In ruil moeten ze toestaan dat in goede jaren hun winsten worden afgetopt.