Dat twee Bpost-medewerkers op het kabinet van minister van Overheidsbedrijven Petra De Sutter werken, zet de schijnwerpers op detacheringen in politieke kabinetten. De praktijk is gangbaar, maar dat cabinetards met een Bpost-achtergrond onderhandelingen doen over een subsidiecontract 'wekt minstens de indruk van belangenvermenging'.