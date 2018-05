Calvo: 'N-VA flirt meer met extreemrechts'

Met het plan om de kostprijs van de migratie te laten berekenen, is de N-VA "aardig op weg om meer punten van het 70-puntenplan van het Vlaams Blok te realiseren dan van haar eigen programma". Dat heeft Groen-Kamerlid Kristof Calvo zondagmiddag gezegd op VTM Nieuws.

N-VA-regeringsleden Johan Van Overtveldt en Theo Francken hebben bij de Nationale Bank een studie besteld over de economische impact van de migratie. Groen-Kamerlid Kristof Calvo vindt dat de partij daarmee "steeds meer flirt met extreemrechts." Zo'n studie naar de kosten en baten van de migratie "is punt 5 in het 70-puntenplan van het Vlaams Blok", klonk het fijntjes.

"De partij schuift steeds meer op naar rechts en is aardig op weg om meer te realiseren van het 70-puntenplan van het Vlaams Blok dan van het eigen programma", stelt hij. Het uitvoeren van een studie in verband met de kosten- batenanalyse van de massale aanwezigheid van vreemdelingen in ons land stond in dat controversiële plan uit 1992 op de vijfde plaats, bracht Calvo in herinnering.