Cameraploeg VRT bekogeld in Anderlecht

De wijk Peterbos wordt gezien als een probleemwijk in Anderlecht. Toch zullen de controles er blijven plaatsvinden. 'Als je leest dat de politie verschillende onderzoeken naar moord heeft geopend in de wijk, kan je stellen dat het geen makkelijke wijk is. In onze kwaliteitsnormen is het vastgelegd dat we elke halte minstens een aantal keer moeten controleren binnen een bepaalde tijd. We zullen er dus controles blijven uitvoeren', zegt MIVB-woordvoerder Guy Sablon.