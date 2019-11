CdH spuit mist over regeringsdeelname

De Franstalige partij cdH heeft aan informateur Paul Magnette signalen gegeven dat ze regeringsdeelname niet meer uitsluit. Die ene partij die vanuit het parlement hervormingen wil steunen, blijkt namelijk niet het cdH maar DéFI.

Vorige week schudde cdH-voorzitter Maxime Prévot het politieke landschap op door in een tweet de aanstelling van PS-voorzitter Paul Magnette tot informateur toe te juichen en mee te delen dat cdH bereid is om aan de kant van de oplossing te staan.

Volgens Magnette wil één partij hervormingen steunen vanuit het parlement. Het zou om DéFI gaan, niet om het cdH.

Een dag later corrigeerde hij al in diverse interviews dat het cdH er eerder over nadenkt om vanuit de oppositie steun te verlenen aan noodzakelijke hervormingen, maar Magnette besliste wel om het cdH uit te nodigen voor zijn informatiegesprekken, net als DéFI. Daardoor werd het aantal gesprekspartners uitgebreid tot tien.

Bocht?

Maandag maakte Magnette tijdens een persbriefing bekend dat van die tien partijen er één is die vanuit het parlement wil deelnemen aan de modernisering van de staat en dat de negen andere deelname aan een meerderheid niet uitsluiten. Maar hij weigerde te zeggen welke die ene partij dan wel is.

De verwachting was dat die ene partij het cdH is, maar volgens bronnen klopt dat niet. Het zou gaan om DéFI, de partij van Olivier Maingain. Dat zou dus betekenen dat het cdH alweer een bocht gemaakt heeft. Of niet?

'Op dit moment praten wij over een programma en dus niet over een regeringscasting', reageert Prévot aan De Tijd. En in een nieuwe tweet luidt het: 'Wij hebben altijd gezegd dat we beschikbaar zijn om uit de crisis te geraken. We hebben een constructief gesprek gehad met Paul Magnette en we vervolgen de discussies met hem in de volgende dagen.'