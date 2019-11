CdH-voorman Prévot snelt Magnette niet te hulp

CdH-voorzitter Maxime Prévot is niet van plan in een paars-groene regering te stappen, maar hij wil met de Franstalige partijvoorzitters rond de tafel zitten om de toekomst van België voor te bereiden.

Kort na de aanstelling van PS-voorzitter Paul Magnette tot informateur liet cdH-voorzitter Maxime Prévot dinsdagavond in een tweet weten dat hij beschikbaar was ‘om aan de kant van de oplossing te staan’. Het was een verrassende wending, want kort na de verkiezingsnederlaag had het cdH voor een oppositiekuur gekozen. De Franstalige humanisten waren met hun vijf zetels in de Kamer in geen enkele formule nodig.

Dat het cdH aan boord zou willen komen van een paars-groene coalitie, was dan ook een grote verrassing. Tot Prévot gisteren verduidelijkte dat hij niet van plan is in gelijk welke regering te stappen, maar dat hij van buitenaf wel steun wil aanbieden. ‘Mathematisch zijn onze vijf Kamerzetels niet nodig, maar politiek zijn ze misschien wel nuttig’, aldus Prévot. Paars-groen heeft maar één zetel op overschot in de Kamer.

Prévot verwijst naar de steun die de Canadese premier Justin Trudeau krijgt vanuit de oppositie voor grote dossiers. Prévot heeft hetzelfde in gedachten. Zijn politieke steun is geen ‘blanco cheque’, maar hij wil zo mee wegen op grote hervormingen die volgens hem nodig zijn. Prévot hoopt een politieke crisis te kunnen vermijden.

Mathematisch zijn onze vijf Kamerzetels niet nodig, maar politiek zijn ze misschien wel nuttig. Maxime Prévot CdH-voorzitter

De voorzitter van het cdH wijst er nog op dat zijn steun vanuit de oppositie, zoals ook Trudeau krijgt in Canada, geen blanco cheque is. Hij wil dan wegen op grote hervormingen die volgens hem nodig zijn voor de stabiliteit van het land. ‘We hoeven niet in een regering te zitten om mee te helpen uit de crisis te geraken’, aldus Prévot.

Comfort voor CD&V

Gisteren was er ook een discreet contact tussen Prévot en Magnette, die wel eens wilde horen wat het cdH van plan is. Om paars-groen mogelijk te maken, moet Magnette vooral de Vlaamse partijen overtuigen om mee te doen. Aan Vlaamse zijde hebben Open VLD, de sp.a en Groen slechts 29 van de 84 zetels in de Kamer, wat hooguit een derde van de stemmen is. Als CD&V overtuigd kan worden om mee aan boord te gaan, komen er twaalf zetels bij, waardoor er aan Vlaamse zijde maar nipt geen meerderheid zou zijn. De steun van het cdH zou CD&V wat comfort bieden.

Prévot had gisteren nog geen uitnodiging gekregen van Magnette om mee te doen aan de informatieronde die de socialist wil opstarten met de acht partijen die al rond de tafel zaten - de socialisten, de liberalen, de groenen, de N-VA en CD&V. Het zou geen verrassing zijn als Prévot alsnog een uitnodiging krijgt van de informateur die alle opties weer wil bekijken.

2024

Prévot lanceert meteen ook de oproep aan de nieuwe generatie Franstalige partijvoorzitters, die straks allemaal op post zullen zijn, om de toekomst voor te bereiden. ‘We weten dat er in 2024 - de Vlamingen hebben dat aangekondigd - een nieuwe institutionele ronde komt. Laten we die voorbereiden’, aldus de cdH-voorzitter.