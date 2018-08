CdH wil enkelband voor kinderen in plaats van opsluiting in gesloten centrum

Federaal parlementslid Catherine Fonck en haar partij cdH worden in Franstalig België gedraai verweten over de opsluiting van buitenlandse families met kinderen.

CdH komt met een opvallend voorstel als alternatief voor het opsluiten van gezinnen in illegaal verblijf tot hun gedwongen repatriëring.

Federaal parlementslid Catherine Fonck (cdH) pleit ervoor de ouders en hun kinderen onder te brengen in het bestaande 30-tal open terugkeerwoningen maar dan met een enkelband. Dat zegt Fonck in de Franstalige krant La Libre Belgique.

Elektronische bewaking moet voorkomen dat families uit het open systeem vluchten en spoorloos verdwijnen, zoals vandaag bij ruim één op de drie gezinnen gebeurt. Dat hoge vluchtpercentage is de reden waarom de regering besloot het roer om te gooien en voor het eerst in tien jaar opnieuw gezinnen met kinderen opsluit in aparte woonunits bij het gesloten centrum voor uitgeproceerde asielzoekers en illegalen in Steenokkerzeel.

Commotie

Fonck doet haar voorstel in reactie op kritiek over de opstelling van haar partij in het dossier. De opsluiting van gezinnen - een Servische moeder en haar vier kinderen zijn deze week als eerste ondergebracht in de gesloten woningen - blijft voor commotie zorgen. In Franstalig België ligt de discussie nog een pak gevoeliger dan in Vlaanderen. Daarbij is opvallend dat niet alleen regeringspartij MR, maar vooral oppositiepartij cdH in het vizier komt.

Fonck en haar partij worden gedraai verweten. De Franstalige humaniste ageert op sociale media fel tegen de opsluiting van kinderen. Maar Fonck en cdH steunden in 2011 wel een wetsvoorstel van onder andere Nahima Lanjri (cdH) dat opsluiting van kinderen mogelijk maakte. Het voorstel stelt een verbod in op opsluiting, tenzij asielinstanties niet anders kunnen. Gezinnen die zich niet aan de afspraken voor hun uitwijzing houden, moeten in uitzonderlijke omstandigheden opgesloten worden, mits hun verblijf voldoende aangepast is aan hun noden.

Schermvullende weergave Catherine Fonck wordt gedraai verweten over de opsluiting van kinderen in woonunits bij het gesloten centrum in Steenokkerzeel. ©Photo News

Het voorstel werd tijdens de regering in lopende zaken goedgekeurd door liberalen, sp.a, CD&V en cdH. PS, groenen en Vlaams Belang stemden tegen. In het zuiden van het land worden Fonck en cdH - die er electoraal al niet goed voor staan - hypocrisie verweten. Fonck stelt nu dat niets de opsluiting van een kind kan rechtvaardigen, terwijl ze zeven jaar geleden voor een wet stemde die het pad effende naar opsluiting.

'De wet uit 2011 moest vermijden dat families nog zouden ondergebracht worden in een gesloten centrum. Maar tegelijk is er een uitzondering voorzien voor gezinnen die zich blijven onttrekken aan hun gedwongen repatriëring', verdedigt Fonck zich in La Libre Belgique.

'We kunnen moeilijk ouders van hun kinderen scheiden, dus was het alternatief ze samen vast te houden tot hun repatriëring. De wet bepaalt wel dat opsluiting de kortst mogelijke periode moet duren. De beslissing van de regering druist fundamenteel in tegen de wet uit 2011, omdat ze minstens vier weken opsluiting toelaat. Dit is niet beslist door cdH.'

De beslissing van de regering druist fundamenteel in tegen de wet uit 2011, omdat ze minstens vier weken opsluiting toelaat. Dit is niet beslist door cdH. Catherine Fonck Federaal parlementslid