Celstraf voor man die voor 2 miljoen euro fraudeerde met coronasteun

De man uit de regio Charleroi zou voor 2 miljoen euro scheefgeslagen hebben door te frauderen met tijdelijke werkloosheidsuitkeringen. Hij zette kort na het ingaan van de eerste lockdown in maart 2020 een netwerk op van 29 slapende vennootschappen. Bij die schelpbedrijven gaf hij onbestaand personeel aan dat zogezegd recht had op een tijdelijke werkloosheidsvergoeding.

Door 'geldezels' in te zetten werd het geld van de uitkeringen vervolgens witgewassen. De man kon ongestoord zijn gang gaan omdat de overheid in het begin van de lockdown de controles op fraude uit administratieve overwegingen had versoepeld. Volgens het federaal parket is het de eerste van een reeks veroordelingen in hetzelfde dossier.