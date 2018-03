Premier Charles Michel (MR) trekt dit weekend nog eens naar Hertoginnedal voor een begrotingsconclaaf en een groot lenteakkoord. Allicht is het de laatste keer. Misschien is het ook de keer te veel. Want het wantrouwen regeert. Centrumrechts eindigt in achterdocht.

‘Voor mij gaat het om de mensen en hun gezondheid. Ik probeer dat te verbeteren, zeker voor de Walen. En dan zegt men: u bent enkel minister van de Vlamingen. Dat is toch ongelofelijk. Dat is een loopje nemen met de waarheid. En dan word ik echt wel kwaad.’ Zo stortte Maggie De Block (Open VLD) na het vragenuurtje in de Kamer haar hart uit bij Linda De Win in ‘Villa politica’. ‘Er is zo veel ellende over mij gestort.’

De Block kwam zwaar onder vuur te liggen in Franstalig België omdat ze zou willen besparen op de terugbetaling van de screenings voor borstkanker bij vrouwen, en dan nog het type screenings die vooral in Wallonië gebeuren. Zo is dus ook De Block opgesloten geraakt in een communautaire ‘framing’, waarbij centrumrechts wordt weggezet als een besparingsregering , die vanuit een N-VAdominantie vooral de Franstaligen zou viseren.

Als enige Franstalige regeringspartij lijkt de Mouvement Réformateur (MR) niet meer bij machte die aanvalsgolven van de Franstalige oppositie te counteren. Het bizarre is dat de Franstalige liberalen zelfs geen weerwerk meer proberen te bieden, maar zich aansluiten bij de kritiek van de Franstalige oppositie op het regeringsbeleid. Zo kwam de premier in eigen gelederen onder vuur te liggen, uit protest tegen de ‘criminalisering van illegalen’. Michel kon niet anders dan het omstreden dossier over de woonstbetredingen uit handen van staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) te nemen en on hold te zetten.

Deze week keerden de Franstalige liberalen zich zelfs tegen De Block. Ze verplichtten haar de beslissing over de screening voor borstkanker on hold te zetten. De Block zit in de hoek waar de klappen vallen, en dat is wennen. Als ‘prinses van het volk’ stond ze jarenlang in heel België bovenaan in de populariteitspolls. Nu is ze in Vlaanderen uit de top vijf gevallen en is ze in Wallonië zelfs niet meer terug te vinden in de top tien. Voor Open VLD is dat licht dramatisch, want de partij kan zich niet meer optrekken aan de populariteit van De Block.

Kanseliersbonus

Wat De Block overkwam, is symptomatisch voor het probleem dat de premier heeft. Ondanks alle schandalen is de PS weer de grootste Franstalige partij, terwijl de MR volgens de laatste peilingen liefst vier zetels zou kwijtraken als het nu verkiezingen zouden zijn. Van een kanseliersbonus is geen sprake. Integendeel, Michel wordt gezien als de handpop van de N-VA, wat de partij electoraal schade berokkent.

Nu het goed gaat met de economie zouden alle meerderheidspartijen de vruchten moeten plukken van hun regeringsdeelname. Maar de peilingen geven aan dat centrumrechts zijn meerderheid kwijt is, meer dan ooit.

Van alle regeringspartijen doet alleen de N-VA het goed. De Wever en co. zitten op schema. Ze hebben het ingecalculeerde verlies - als gevolg van de regeringsdeelname - bijna goedgemaakt en zouden maar een zetel kwijtraken als het nu verkiezingen zouden zijn. De twee Vlaamse coalitiepartners, CD&V en Open VLD, zitten nog altijd op bodemkoersen.

En het gaat van kwaad naar erger. Het wantrouwen is zo groot dat alle regeringsonderhandelingen moeilijk zijn. Dat blijkt uit de moeizame gesprekken over de zware beroepen en de pensioenen, het energiepact en de kernuitstap, de vergoeding voor de Arco-coöperanten en de daaraan gekoppelde beursgang van Belfius en de budgettaire problemen.

Eigenlijk zit het al scheef sinds de Soedancrisis, toen Francken tegen de kar van de premier reed. ‘Een minister die zou liegen tegen Angela Merkel zou er zonder pardon uit vliegen’, zeggen insiders. Maar De Wever dreigde ermee de regering te doen vallen als Francken zijn biezen moest pakken. Sindsdien is de achterdocht groot dat de N-VA alsnog aanstuurt op vervroegde verkiezingen, zodat de lokale en de nationale verkiezingen zouden samenvallen. Dat gevoel kregen de coalitiepartners deze week opnieuw, toen de N-VA in alle grote dossiers de hakken in het zand zette.

Groot akkoord

De N-VA vertrouwt zelf ook niemand meer. De partij is er als de dood voor dat de pensioenhervorming - de belangrijkste sociaaleconomische hervorming - alsnog uitgehold zou worden door van zowat alles een zwaar beroep te maken. Vandaar dat de N-VA ‘Excels’ eist waarin tot na de komma uitgerekend wordt wat de zware beroepen kosten.

Het is dezelfde aanpak als in het dossier van het energiepact en de kernuitstap. Ook daar eiste de N-VA cijfers die aantonen dat de kernuitstap betaalbaar is, want de Vlaams-nationalisten wantrouwen de hogepriesters van de energieomslag. Het gevolg is dat weinigen nog geloven in een compromis.