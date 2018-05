Charles Michel: 'Amusant als De Wever premier wil worden'

Premier Charles Michel (MR) lijkt niet onder de indruk van Bart De Wevers uitspraak dat de Vlaams nationalisten desnoods de premier van België willen leveren.

‘Als De Wever Antwerpen wil verlaten omdat hij verliefd is geworden op België, dan is dat eerder amusant om te weten’, met die opmerkelijke woorden reageerde premier Michel zaterdag voor de camera’s van het vrt-journaal.

De repliek komt er nadat N-VA-voorzitter Bart De Wever vrijdag in ‘Terzake’ antwoordde op de vraag of N-VA bereid is de premier te leveren. ‘Ik heb daar eigenlijk nog niet bij stilgestaan’, zei De Wever, die naar eigen zeggen niet wakker ligt van wie in de Wetstraat 16 zit.

‘Maar als we geconfronteerd worden met een onstuitbare opmars van links in Wallonië met de PS, PTB en Ecolo, dan moeten we zo snel mogelijk een confederale kanteling maken. Als het nodig is om de leiding te nemen van dat proces, dan mogen ze me daarvoor uit het stadhuis komen halen.’

Premier Michel benadrukte dat het afwachten is hoe de kiezer in 2019 de kaarten schudt. ‘We zullen zien welke parlementaire meerderheid er is, nadat de kiezers hebben gesproken.

Peeters: ‘Bart De Wever had een minder momentje’

Michel reageerde niet op De Wevers uitspraak dat de 'dash' een beetje uit de federale regeringsploeg is verdwenen. Voor Kris Peeters (CD&V) komen die woorden als een verrassing. ‘Misschien had Bart De Wever een wat minder sterk momentje’, zei de christendemocraat.

‘Wij hebben nog heel wat dossiers op de plank, zoals Arco, de begroting en de zware beroepen. We moeten nog één jaar hard doorwerken. Er gebeurt heel veel, ook al is niet alles al beslissingsrijp. We willen nog tot 2019 van de federale regering een belangrijke regering maken, met belangrijke beslissingen.’