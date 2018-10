Charles Michel: 'Er wachten ons zeven maanden en vijf werven'

In zijn beleidsverklaring zet premier Charles Michel (MR) zijn verwezenlijkingen in de verf en schuift hij voor de zevende maanden die hem resten tot de verkiezingen vijf prioriteiten naar voren.

Voor de laatste keer deze legislatuur heeft premier Charles Michel (MR) in de Kamer zijn beleidsverklaring gegeven. Naar goede traditie vindt die plaats op de tweede dinsdag van oktober, maar door internationale verplichtingen van de premier werd ze met een dag vervroegd.

Michel begon zijn speech met een citaat van de voormalige Zuid-Afrikaanse president Nelson Mandela. 'Na het beklimmen van een grote heuvel ontdek je dat er nog meer heuvels te beklimmen zijn', stelde hij. 'Een land besturen, dat is verschillende heuvels beklimmen.'

Beleid in de bloemetjes

In eerste instantie zette Michel de verwezenlijkingen van zijn regering in de verf. Hij wees erop dat de regering gaat afkloppen 'op het kleinste begrotingstekort van de jongste tien jaar' en dat 'de schuld gestaag daalt'.

'Het grote verschil met het verleden is dat we onze begrotingsinspanning hebben gecombineerd met een verlaging van de lasten op arbeid. Die zijn met 12,9 miljard euro gedaald sinds het begin van de legislatuur. Show me the money? Here is the money. 12,9 miljard euro voor mensen die werken en die jobs creëren', aldus de premier.

Daarnaast wees Michel op het aantal gecreëerde jobs, de daling van de werkloosheidsgraad, het wegwerken van de loonkostenhandicap die onze bedrijven sinds 1996 opbouwden, en de hervormingen in de sociale zekerheid en op het vlak van het veiligheidsbeleid.

Vijf werven

Maar, zo zei Michel, het werk is niet af. Voor de maanden die zijn ploeg rest tot de Vlaamse en federale verkiezingen van 2019 ziet hij nog een hoop werk. 'Er wachten ons zeven maanden en nog vijf werven.'

De eerste werf is het uitvoeren van de arbeidsdeal en het investeringspact. Met de arbeidsdeal wil hij wat doen aan de vele vacatures die niet geraken ingevuld, met het investeringspact wat aan de jarenlange onderinvesteringen in ons land.

Een tweede domein waarop Michel nog vooruitgang wil boeken, is het energiebeleid. Doordat verschillende kerncentrales stilliggen, is het mogelijk dat bepaalde regio's komende winter met stroomonderbrekingen te maken krijgen.

Michel wees elektriciteitsproducent Electrabel met de vinger. 'Er is een gebrek aan voorzienigheid bij het bedrijf. Iedereen werd voor voldongen feiten gesteld en dat is onaanvaardbaar. We zullen alle rechtsmiddelen aanwenden om de belangen van de gebruikers te vrijwaren.' Prijsstijgingen die het gevolg zijn van de onvoorzienigheid zullen aan het bedrijf worden gefactureerd, benadrukte de Franstalige liberaal.

Volgens Michel stelt de regering alles in het werk om een stroomuitval te vermijden. Hij wees erop dat de Duitse bondskanselier Angela Merkel hem heeft beloofd daarbij te helpen.

Als derde prioriteit wees Michel op het veiligheidsbeleid. Hij sprak over investeringen in Defensie, zoals de aankoop van fregatten, mijnenjagers en de vervanging van de F16-gevechtsvliegtuigen. De premier reageerde daarbij op geruchten dat hij de aankoop van nieuwe gevechtsvliegtuigen over de verkiezingen wil tillen. 'We zullen snel en in alle geval voor het einde van de legislatuur, beslissingen over elk van die programma's nemen.

Tot slot had Michel het over het beheren van de migratiecrisis en de bijbehorende strijd tegen de transmigratie en het afronden van de pensioenhervormingen als vierde en vijfde prioriteit. 'Aan het einde van de legislatuur zal een van de belangrijkste hervormingen van de pensioenen sinds 1945 zijn doorgevoerd.'

Fake news

Op het einde van zijn toespraak ging Michel ook nog in op wat hij als de democratische uitdaging ziet. 'Overal in Europa zijn mensen onzeker en bang voor de toekomst. Elke dag is er een nieuwe buzz, een nieuwe polemiek. We vallen te vaak in de val van fake news', stelde hij.