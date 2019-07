Charles Michel dicht bij Europese topjob

Op de Europese top in Brussel wordt premier Charles Michel genoemd als een van de grote kanshebbers om Federica Mogherini op te volgen als Europees buitenlandminister.

Verlaat premier Charles Michel straks de nationale politiek om de nieuwe Hoge Vertegenwoordiger voor Buitenlandse Zaken en Veiligheidsbeleid van de Europese Unie te worden? De kans is reëel, nu de Europese top waarop over die topbenoemingen wordt beslist, in de eindfase lijkt te zitten. Het persagentschap Reuters meldt op gezag van twee diplomaten dat de naam van Michel nadrukkelijk genoemd wordt als nieuwe chef buitenland.