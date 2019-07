Charles Michel laat Belgische politiek nog niet los

Charles Michel wordt Europees president, maar hij trekt de deur nog niet achter zich dicht op het binnenlandse toneel. Nog tot eind dit jaar houdt hij de touwtjes in handen bij de Franstalige liberalen.

Charles Michel (MR) blijft premier van de regering van lopende zaken tot een nieuwe federale regering het levenslicht ziet of tot 1 december, wanneer zijn functie als voorzitter van de Europese Raad van start gaat. Dat heeft de campagnewoordvoerder van de MR, Georges-Louis Bouchez, woensdag aangekondigd op Bel RTL.

De komende dagen gaat Charles Michel zowel intern als met de regeringspartners en het Paleis contacten leggen om te zorgen voor zowel een stabiele Belgische regering die het werk kan voortzetten tijdens deze periode van lopende zaken als voor een MR die robuust is en opnieuw kan groeien. Georges-Louis Bouchez Campagnewoordvoerder MR

Michel blijft ook partijvoorzitter en onderhandelaar voor de MR op alle niveaus waar de liberalen in aanmerking komen voor regeringsdeelname.

'De komende dagen gaat hij zowel intern als met de regeringspartners en het Paleis contacten leggen om te zorgen voor zowel een stabiele Belgische regering die het werk kan voortzetten tijdens deze periode van lopende zaken als voor een MR die robuust is en opnieuw kan groeien', zegt Bouchez.

Reynders

Wat na 1 december gebeurt, hangt af van die gesprekken, maar vooralsnog lijkt Michel de sleutels van de Wetstraat 16 te willen doorgeven aan zijn partijgenoot Didier Reynders, die vicepremier is in de regering-Michel. 'Er is geen enkele reden om a priori van politieke formatie te wisselen voor een premier in lopende zaken', vindt Bouchez.

Wie denkt dat er een lijn-Michel is en een lijn van iemand anders, Didier Reynders of anderen, komt bedrogen uit. Georges-Louis Bouchez Campagnewoordvoerder MR

Of Didier Reynders in opvolging van Charles Michel ook weer de leiding in handen krijgt van de MR is nog koffiedik kijken.

Michel blijft hoe dan ook de hoofdonderhandelaar voor de MR in het kader van de regeringsonderhandelingen. 'En ik geloof dat we voor 1 december een Waalse regering zullen hebben. Met of zonder ons, dat zullen we zien, maar men kan niet eeuwig consulteren', alludeerde Bouchez op de brede consultatie van het Waalse middenveld die de PS en Ecolo hebben georganiseerd.

Geen felicitaties

Hier en daar werd de voorbije dagen gespeculeerd op een afkoeling van het klimaat tussen de PS en Ecolo enerzijds en de MR anderzijds na het vertrek van Charles Michel. De spanningen waren vaak geconcentreerd rond de figuur van Michel, als eerste minister van een regering met een minderheid aan Waalse kant én met de N-VA aan boord. De slechte onderlinge relaties wegen op de regeringsvorming in Franstalig België.

De N-VA is haar beste bondgenoot kwijtgespeeld. Zakia Khattabi Covoorzitter Ecolo

Geen enkele Franstalige partijvoorzitter heeft Michel gefeliciteerd met het voorzitterschap van de Europese Raad. Ecolo-covoorzitter Zakia Khattabi tweette wel dat 'de N-VA haar beste bondgenoot is kwijtgespeeld'. Paradoxaal genoeg, gezien hun onderlinge relaties, kwamen er wel felicitaties van Paul Magnette. Wel voegde de Waalse PS-toponderhandelaar er meteen aan toe dat Michel kan rekenen op de 'kritische kracht van de linkse Europeanen'.

Het vertrek van Michel naar Europa kan dus tot een toenadering leiden in Wallonië. Daardoor wordt de vorming van regeringen, vooral dan in Wallonië, iets makkelijker.

