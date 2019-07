'Charles Michel moet in september vertrekken'

Bij de Franstalige liberalen is er gemor over de plannen van premier Michel om tot december MR-voorzitter te bijven.

Dat scenario is niet wat Michel zelf in gedachten heeft. Hij wil partijvoorzitter en onderhandelaar blijven tot december , als hij voorzitter van de Europese Raad wordt.

'De interne campagne bij de MR moet aan het eind van de zomervakantie genomen worden en de nieuwe voorzitter moet ten laatste de tweede dinsdag van oktober (de start van het parlementaire jaar, red.) bekend zijn', klinkt het in Le Soir. 'Een afscheidnemend voorzitter hoort niet de Waalse positie van de MR voor de komende vijf jaar te bepalen en het zou evenmin gezond zijn als een laattijdig benoemd voorzitter zich in de strijd om de federale regeringsvorming moet storten.'

Het gemor in de eigen partij maakt het afscheid van de nationale politiek er voor Michel niet gemakkelijker op. Voor de premier is het sowieso schipperen tussen op de winkel passen en enkele dringende beslissingen die moeten genomen worden, zoals wie ons land voordraagt als Europees commissaris of de begroting 2020 die in oktober moet ingediend worden.