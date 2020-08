Charmeoffensief van Bouchez en Magnette

Bouchez wijst erop dat hij wel betrouwbaar is: de MR is al meer dan twintig jaar 'onafgebroken' een loyale en stabiele partner in de federale regering, zegt hij. 'Sinds vele jaren werken we samen met alle democratische partijen, van links over het centrum tot rechts. Het is tijd voor een sterke regering met een meerderheid in het parlement, tot het einde van de rit', zegt Bouchez, waarmee hij het plan van De Wever en Magnette hekelt om een regering voor twee jaar op de been te brengen.