Chef luchtmacht Vansina zet tijdelijk stap opzij

De top van de luchtmacht, onder wie generaal Frederik Vansina, zet tijdelijk een stap opzij, in afwachting van het onderzoek naar manipulatie in het F-16-dossier.

Dat meldt De Morgen.

Minister van Defensie Steven Vandeput (N-VA) is een onderzoekt gestart naar de mogelijke 'manipulatie' door de legertop, nadat de sp.a mails naar buiten had gebracht waaruit blijkt dat er informatie in het leger is achtergehouden voor de minister over de verlenging van de duurtijd van de F-16's.

Het is een explosief dossier, want de vraag wordt gesteld of het wel nodig is om nu miljarden uit te geven voor nieuwe gevechtsvliegtuigen, terwijl de huidige F-16's nog meekunnen tot 2029-2036. Voor de minister is de kwestie nog pijnlijker, hij weet niet meer wie hij nog kan vertrouwen in het leger.

Mailverkeer

Het onderzoek dat de minister heeft gevraagd, zal zo'n drie weken in beslag nemen. De legertop zal ook dan pas in het parlement tekst en uitleg verschaffen. Daarmee leek de lont even uit het kruitvat.

Maar intussen kon de VRT de hand leggen op nog meer intern mailverkeer, waaruit steeds meer blijkt dat er wel degelijk sprake is geweest van manipulatie op het hoogste niveau binnen het leger, tot mogelijks zelf de militaire entourage van de minister op zijn kabinet.

Volgens de VRT zijn zeker drie generaals, verschillende kolonels en een majoor bij de luchtmacht betrokken bij het achterhouden van de informatie, met als doel de aankoop van nieuwe gevechtsvliegtuigen niet in het gedrang te brengen.

'Kijk goed uit!'

Het gaat al terug tot de zomer van 2016. Dan laat de Amerikaanse vliegtuigbouwer Lockheed Martin al weten dat de Belgische F-16's langer in dienst kunnen worden gehouden dan gedacht. Er wordt bijkomende informatie gevraagd aan Lockheed Martin, maar dat moet discreet gebeuren.

'Zolang maar niemand gaat denken dat de F-16's meer dan 8.000 uren kunnen vliegen. Kijk goed uit!', zo waarschuwt kolonel Letten op 11 december 2016 in het Engels naar een aantal van zijn collega's binnen het directoraat-generaal Material Resources.

De bevestiging volgt dat de Belgische F-16's zonder al te veel kosten nog zes jaar langer in dienst kunnen blijven dan gedacht. Maar hogere officieren waarschuwen dat die informatie niet meer mag gebruikt worden bij voorstellingen.

'Gelieve de slide met de cijfers over de langere levensduur niet te gebruiken. Het is niet het juiste moment. Het aankoopprogramma zit in een cruciale fase nu. We willen dit gevoelige moment niet verstoren'.

Uiteindelijk wordt alle informatie volgens de VRT doorgemaild worden naar twee generaals en Harry Van Pee, de projectleider van het vervangingsprogramma van de F-16's. Daarbij wordt expliciet nog de vraag gesteld om alles aan de stafchef Marc Compernol en de minister door te geven, wat blijkbaar nooit is gebeurd.