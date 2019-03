China houdt alle Boeings 737 Max aan de grond

De Amerikaanse vliegtuigbouwer dreigt in de problemen te komen, nadat China besliste dat één vierde van de wereldwijde 737 Max 8-vloot aan de grond blijft. Er zijn 4.661 van de toestellen in bestelling.

De 737 Max 8 is de recentste versie van Boeings 737, die in aantal verkochte toestellen als in vervoerde passagiers het populairste toestel van de vliegtuigbouwer is. Het wordt vooral ingezet op de middellange termijn en is de concurrent van de Airbus 320.