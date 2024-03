Chinese spionage blijft Vlaams Belang achtervolgen

Filip Dewinter kwam in 2018 al in opspraak wegens banden met een Chinese spion. Nieuwe documenten wijzen erop dat het om meer dan zakelijke en culturele contacten ging.

De banden van Filip Dewinter met een Chinese spion blijven hemzelf en het Vlaams Belang achtervolgen. Groen vraagt het ontslag van het Vlaams Parlementslid, nadat Humo en Apache nieuwe details over zijn contacten hebben onthuld.

Vlaams Belang-boegbeeld Filip Dewinter komt opnieuw in opspraak wegens zijn banden met de Chinese spion Shao Changchun. Die raakten al in 2018 bekend toen een rapport van de Staatsveiligheid was uitgelekt, maar het tijdschrift Humo en de nieuwswebsite Apache publiceerden maandag nieuwe details. De media konden de hand leggen op onkostennota's en brieven van het Vlaams Parlementslid. Die suggereren dat Dewinter politiek optrad voor China en dat zijn engagement niet beperkt bleef tot zakelijke en culturele contacten.

Shao deed zich voor als iemand die de culturele banden tussen China en België wilde aanhalen, maar maakte zich volgens de Staatsveiligheid schuldig aan inmenging. Hij verliet in 2017 noodgedwongen ons land omdat zijn papieren niet in orde waren, maar bouwde in de periode ervoor nauwe contacten op met Dewinter.

Uit de documentatie die Humo en Apache bemachtigden blijkt dat Dewinter op kosten van de China Association for International Friendly Contact ging eten met (extreem)rechtse politici voor een totaalbedrag van 1.062 euro. Kamerlid Koen Metsu (N-VA), die zijn naam op een gelekte onkostennota zag staan, zegt op X verbaasd te zijn. 'Ik heb nog nooit geluncht met Dewinter en het is mij een raadsel waarom mijn naam hier misbruikt werd.'

Correspondentie naar het inmiddels opgedoekte Windows of Beijing in Europe, een vzw die onder het feitelijk bestuur van Shao stond, ondertekende Dewinter als 'senior political advisor'. In de brief nodigt hij communistische leiders en de Chinese inlichtingendienst uit om een congres over terreurbestrijding te organiseren in België.

Je kan onze democratie niet in de uitverkoop zetten en tegelijk ondervoorzitter zijn van een van de hoogste Vlaamse democratische instellingen. Mieke Schauvliege Vlaams Fractieleidster Groen

'Oud nieuws'

Dewinter erkende eerder al dat hij etentjes terugbetaald kreeg en blijft erbij dat hij hoogstens 'naïef' geweest is. Het Vlaams Belang blijft achter het parlementslid staan, zegt de partij. Ze noemt de berichtgeving in een schriftelijke reactie 'oud nieuws' in een 'poging het Vlaams Belang te beschadigen'. 'Voor hetzelfde 'nieuws' werd Dewinter al vrijgesproken door het parket. Er werd toen geoordeeld dat geen strafonderzoek gevoerd kon worden, omdat hem niets te verwijten viel.'

Het klopt dat Dewinter destijds niet strafrechtelijk vervolgd werd. Volgens veiligheidsbronnen liet de toenmalige spionagewet dat niet toe. Naar de Chinese spionage waarbij ex-Vlaams Belang-lid Frank Creyelman betrokken was, loopt wel een strafonderzoek. Ook hij dook op in de entourage rond Shao.

In de nasleep van de affaire-Creyelman bleek dat Dewinter tijdens de coronacrisis aan mondmaskers geraakt zou zijn via Shao en werd in december 2023 een deontologische klacht tegen hem ingediend in het Vlaams Parlement. Maar wegens een gebrek aan 'concrete feiten' liep die deontologische procedure, opgestart door Groen, met een sisser af. Ook electoraal lijkt het nieuws van de voorbije maanden het Vlaams Belang niet te schaden. De partij van Tom Van Grieken scoort nog altijd goed in de peilingen.