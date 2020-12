Christelijk vakbond wil af van rigide loonnorm

De christelijke vakbond ACV wil af van de rigide loonnorm en wil dat er in sectoren die het goed doen hogere lonen kunnen komen. Het ACV vraagt ook een extra inspanning voor de laagste lonen.

De christelijke vakbond wil af van de rigiditeit in de wet van '96 over de concurrentiekracht, waarin de loonnorm is vastgelegd. Als sectoren het goed doen, moeten de werknemers over hogere lonen kunnen onderhandelen. Daarmee treedt het ACV het ABVV bij, dat eerder al eenzelfde pleidooi hield.

Het ACV doet de oproep met het oog op het interprofessioneel overleg dat er aankomt, waarbij over de loon- en arbeidsvoorwaarden voor de volgende twee jaar wordt onderhandeld. De leidraad daarbij is de loonnorm, die bepaalt hoeveel de lonen maximaal mogen stijgen. Daarbij wordt rekening gehouden met de stijging in de buurlanden.

De vakbonden zijn altijd een koele minnaar geweest van die loonnorm, omdat die de onderhandelingen te veel in een 'harnas' duwt. Het ACV wil daar nu van verlost worden. 'Vanuit de algemene raad is de absolute vraag gekomen om onder die loonnormwet uit te komen. Men wil vrije onderhandelingen', aldus Marc Leemans, de nummer een van de christelijke vakbond.

Sommige sectoren hebben het moeilijk. Maar andere kunnen zich iets veroorloven. Marc Leemans Voorzitter ACV

Volgens het ACV is er ondanks de coronacrisis een vraag vanuit de basis voor betere lonen en mobiliteitsvergoedingen. 'Sommige sectoren hebben het moeilijk. Maar andere kunnen zich iets veroorloven', zegt Leemans.

Speciale aandacht moet er voor de vakbond ook naar de laagste lonen gaan. 'De sectoren met de laagste lonen hebben al jaren geen opslag gekend. Die zitten door de coronacrisis nog meer op hun tandvlees. We moeten bekijken hoe we die lonen kunnen verbeteren, gezien de moeilijke situatie van die sectoren', aldus Leemans.