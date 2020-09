Cipiers leggen voor 48 uur het werk neer

In de Belgische gevangenissen wordt dinsdag vanaf 6 uur 's ochtends gestaakt tegen het uitblijven van een akkoord over de versoepeling van de bezoekregels. De 48 urenstaking wordt gesteund door het gemeenschappelijk vakbondsfront.

Het Gevangeniswezen zegt te betreuren dat er wordt overgegaan tot een staking. 'We begrijpen het feit dat het een moeilijk moment is om tot versoepelingen over te gaan wanneer de cijfers stijgen', reageert Kathleen Van De Vijver, woordvoerster van het directoraat-generaal Penitentiaire Inrichtingen. 'Maar net zoals in de vrije samenleving bestaat ook binnen het Gevangeniswezen het besef dat niet enkel moet ingezet worden op preventie van besmettingen, maar dat er ook over het psychosociaal welzijn van gedetineerde burgers en hun familie dient gewaakt te worden'. Van De Vijver beklemtoont ook dat de pandemie tot nu toe goed onder controle werd gehouden in de gevangenissen.