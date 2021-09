Clarinval biedt spartelende varkensboeren uitstel van sociale bijdragen

Omdat de varkensboeren kreunen onder bodemprijzen kunnen ze de komende twee kwartalen een uitstel, aanpassing of vrijstelling van hun sociale bijdrage aanvragen.

Federaal minister van Landbouw David Clarinval (MR) erkent de varkenssector de komende twee kwartalen als 'sector in crisis'. Dat komt erop neer dat varkenshouders met een zelfstandig statuut vanaf oktober tot eind maart 2021 een uitstel, aanpassing of volledige vrijstelling kunnen aanvragen van hun sociale bijdragen.

Als de boeren uitstel aanvragen, behouden ze voor de betreffende kwartalen hun sociale rechten, zoals die voor pensioenopbouw. Een tweede optie is om een vermindering van de sociale bijdrage te verkrijgen op basis van het verwachte inkomen voor die kwartalen. Tot slot kunnen de varkenshouders ook een volledige vrijstelling aanvragen, maar dan wordt die periode wel niet in rekening gebracht bij bijvoorbeeld de berekening van het pensioen.

Vorig jaar erkende Clarinval nog zowel de varkens-, pluimvee-, als melkveesector als sectoren in crisis voor het laatste kwartaal van 2020 en het eerste van 2021. Dat statuut verviel in het tweede en derde kwartaal, maar wordt nu dus opnieuw voor twee kwartalen ingesteld voor de varkenshouders. 'Vanuit de twee andere sectoren was er geen vraag meer', klinkt het op het kabinet-Clarinval.