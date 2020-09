Clash op twee fronten in de Kamer

De toekomstige oppositie en de Vivaldi-partijen botsten stevig tijdens de eerste parlementszitting. Het geroep en getier verhulde dat zich tussen de oppositiepartijen een even grote clash aftekent.

'Dit is een schaamteloze degradatie van de democratie', foeterde N-VA-fractieleider Peter De Roover. 'Mevrouw Wilmès, u heeft gewoonweg gelogen', riep Raoul Hedebouw (PTB/PVDA).

De harde woorden werden donderdag bij de opening van het parlementaire jaar in de Kamer niet gespaard. Premier Sophie Wilmès (MR) zou normaal opnieuw het vertrouwen van het parlement vragen nadat ze dat zes maanden geleden had gekregen om de coronacrisis te bestieren.

Veeleer dan de Vivaldi-partijen af te schrikken, probeerden de oppositiepartijen elkaar in een opbod te overstemmen.

Maar de toekomstige Vivaldi-coalitiepartners gooiden het op een akkoordje. Ze stelden de deadline van 17 september met twee weken uit tot een volwaardige regering in de steigers staat. De liberalen konden zo een pijnlijke afgang voor Wilmès vermijden, terwijl socialisten en groenen de uitgebrande regering-Michel - die ze zo verfoeid hebben - niet hoefden te steunen.

Als tegenzet dienden de N-VA, het Vlaams Belang en de PTB/PVDA een motie van wantrouwen in. Die verplichtte de Vivaldi-partijen Wilmès alsnog expliciet te steunen. Maar die motie werd overruled door een ordemotie van de Vivaldi-partijen die alle ingediende moties van tafel veegt.

Weinig fraai schouwspel

Het leidde nog voor de zitting goed en wel begonnen was tot een weinig fraai schouwspel. De N-VA-fractie eiste een nieuwe vertrouwensstemming of zelfs een regeerverklaring van Wilmès, maar de onverstoorbare Kamervoorzitter Patrick Dewael (Open VLD) ging daar tot grote onvrede van de briesende N-VA- en Vlaams Belang-fracties niet in mee. 'U maakt er een farce van', riep De Roover naar Dewael.