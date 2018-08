Close: 'Francken moet zijn werk doen'

Brussels burgemeester Philippe Close (PS) duwt de bal over de nieuwe toeloop van migranten in het Maximiliaanpark bij station Brussel-Noord terug in het kamp van staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA).

'Theo Francken moet stoppen met op sociale media te zitten en zelf zijn werk doen.' Dat zegt Brussels burgemeester Philippe Close (PS) in een reactie op de uithaal van N-VA-staatssecretaris voor Asiel en Migratie Francken over de problematiek van de migranten in het Maximiliaanpark en omgeving. Francken verwijt Close en de PS politieke spelletjes om hem en minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) te kunnen verwijten dat ze tekort schieten. Francken stelt dat Close de lokale politie bewust niet laat ingrijpen.

Volgens Close zit het probleem bij de federale regering, die niet met structurele oplossingen komt. 'Ik ben een man van de actie en werk elke dag hard aan oplossingen in mijn stad. Ze zullen geen enkele vergadering over het Maximiliaanpark vinden waar wij niet aanwezig waren.'

De Brusselse burgervader ziet ook nog een andere reden voor de frontale aanval van Francken. Die is volgens hem een gevolg van het feit dat de regering-Michel het asielcentrum in het Klein Kasteeltje wil overhevelen van centrum-Brussel naar Neder-Over-Heembeek, een deelgemeente van de hoofdstad.