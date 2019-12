Co-informateurs 'gaan alle pistes onderzoeken'

Co-informateurs Joachim Coens (CD&V) en Georges-Louis-Bouchez (MR) gooien het spelveld rond de formatie weer open. 'Zonder van nul te beginnen.'

CD&V-voorzitter Joachim Coens en zijn MR-collega Georges-Louis Bouchez mogen tot 20 december het veld aftasten voor een nieuwe federale regering. Ze beginnen vandaag nog met de gesprekken. Ze zijn van plan alle tien partijen - behalve Vlaams Belang - te consulteren. Van groot naar klein. 'Dat is het meest objectief.'

De boodschap is dat de co-informateurs alle pistes gaan onderzoeken. 'We zijn informateurs, geen formateurs. We gaan verschillende coalities uitproberen', luidt het op een persconferentie in het parlement.

PS-voorzitter Paul Magnette werkte de voorbije weken als informateur richting paars-groen. Hij gaf zijn opdracht terug aan het paleis omdat er te veel weerstand was. Nu komen Coens en Bouchez, die allebei vonden dat de N-VA nog een kans moest krijgen, aan zet.

'Maar we herbeginnen niet vanaf nul', aldus Bouchez. 'We zullen voortwerken op de rapporten die Didier Reynders en Johan Vande Lanotte, Geert Bourgeois en Rudy Demotte, en Paul Magnette hebben opgesteld voor het paleis. De bedoeling is te verdiepen en een aantal onduidelijkheden uit te klaren. Er zit toch wat verschil in de manier waarop in de verschillende regio's is gereageerd.'

