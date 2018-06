Coalitiepartners tikken Francken op de vingers

De uitspraken van staatssecretaris voor Asiel Theo Francken (N-VA) over pushbacks botsen ook bij de meerderheid op kritiek.

'Leden van de regering moeten het standpunt van de regering verkondigen.' Hij zei het niet letterlijk, maar premier Michel (MR) liet in de Kamer verstaan dat de uitspraken van staatssecretaris Francken niet in lijn zijn met de ideeën van zijn regering. Hij herhaalde dat artikel 3 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM), dat uitwijzing naar landen waar er kans is op foltering verbiedt, een heilig principe is voor hem.

Michel voegde eraan toe dat hij het debat over de asielproblematiek zal voeren op de volgende Europese top van staats- en regeringsleiders. Hij benadrukte het belang van nieuwe akkoorden met derde landen om illegale migranten terug te sturen, zoals de EU nu al doet met Turkije.

De oppositie had gevraagd om Francken zelf te laten antwoorden op de vijftien vragen in de Kamer - elke fractie wilde zijn zegje doen - maar de premier besliste om zelf te antwoorden, om de communicatie in de zaak zelf in handen te houden.

Coalitiepartners CD&V en Open VLD waren veel directer in hun kritiek op Francken. 'In de nieuwkomersverklaring staat dat hier in België de mensenrechten worden gerespecteerd. Als men dat van nieuwkomers verwacht, dan ook van Belgische burgers en zeker van deze regering', zei CD&V-fractieleider Servais Verherstraeten. Hij besloot met de opmerking dat veilige buitengrenzen prioritair zijn, maar dat er ook ethische grenzen zijn die iedereen moet respecteren.

Heeft u gesproken in naam van de regering? Alleszins niet in mijn naam. Patrick Dewael Fractieleider Kamer (Open VLD)

Patrick Dewael (Open VLD) richtte zich rechtstreeks tot het N-VA-kopstuk. 'Heeft u gesproken in naam van de regering? Alleszins niet in mijn naam.' De liberale fractieleider is het met de premier eens dat er met landen buiten de Unie afspraken moeten worden gemaakt. 'De deal met Turkije is niet fraai, maar er is meer nood aan realpolitik', aldus Dewael. Volgens hem zijn vluchtelingencentra buiten de EU, onder toezicht van de VN, een mogelijkheid.

Pushbacks

Francken had enkele dagen geleden gezegd dat de Dublin-akkoorden, die bepalen dat vluchtelingen asiel moet aanvragen in het land waar ze voor het eerst de EU betreden, niet langer houdbaar zijn. 'Als Europa dit migratieprobleem niet opgelost krijgt, is er geen Europese Unie meer binnen dit en een paar jaar', zei hij dinsdag.

Zuiderse landen als Italië en Griekenland krijgen daardoor het leeuwendeel van de vluchtelingen te verwerken en vragen meer solidariteit, terwijl Oost-Europese landen als Hongarije weigeren vluchtelingen op te vangen.

Zonder een gemeenschappelijk antwoord op illegale migratie zullen de grondvesten van de EU in vraag gesteld worden Angela Merkel Duits bondskanselier

Francken pleitte voor pushbacks, waarbij bootvluchtelingen terug worden gestuurd naar het land van vertrek, en wilde een manier vinden om de 'interpretatie' van artikel 3 van het EVRM te 'omzeilen'. Meer bepaald wil hij de illegale migratie volledig stoppen, om zo echte vluchtelingen legaal naar België over te vliegen.

Hij trok de uitspraken later terug en zei dat hij het beter over 'heroriënteren' had in plaats van 'omzeilen', maar merkte op dat de EU het artikel 3 al schendt door het akkoord met Turkije.