Coens (CD&V): 'Misschien spreken over een coronacoalitie'

CD&V-voorzitter Joachim Coens zegt dat er een 'slagkrachtige' regering nodig is om de economische impact van het coronavirus aan te pakken.

'Misschien kunnen we eens spreken over een coronacoalitie van zij die daar iets willen aan doen, van wie de begroting op orde wil zetten, de competitiviteit wil aanpakken, de koopkracht van de mensen wil verbeteren', zei hij vrijdag in De Ochtend (Radio 1).