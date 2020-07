Coens: 'Er is geen sprake meer van Zweeds beleid'

Een 'interessante opening'. Zo omschreef CD&V-voorzitter Joachim Coens in 'De Ochtend' op Radio 1 de opvallende zet van Paul Magnette . De voorzitter van de Franstalige socialisten zei dinsdagavond bereid te zijn met de N-VA te praten over de vorming van een regering.

Of we na de zomer zo eindelijk een regering krijgen, ruim een jaar na de verkiezingen van 26 mei 2019? Coens: 'Dat moet gewoon. En bij voorkeur met een meerderheid. Dus met de grootste partijen aan beide zijden van de taalgrens'.

Dat de PS op sociaal-economisch vlak aanstuurt op een trendbreuk met de centrumrechtse 'Zweedse' coalitie van ex-premier Michel is voor Coens geen breekpunt. 'Er is geen sprake meer van Zweeds beleid', is het duidelijke antwoord. Al is het maar omdat de coronacrisis alles heeft veranderd. 'Ook wij als christendemocraten willen correcties op het beleid. En wij zijn ook vragende partij voor een efficiëntere overheid.'

De CD&V-voorzitter zegt ook verheugd te zijn dat de nieuwe abortuswet over het zomerreces is getild. 'Ik ben blij dat er bij veel partijen bedenkingen ontstaan. Het is goed dat dit dossier uit de urgentie en polarisatie van de dag gehaald wordt. Vandaag is de politieke stabilisatie die nodig is om dit soort dossiers te kunnen bespreken er niet'.