Coens: 'Het gaat niet over Vivaldi, maar over avanti'

Wat wil CD&V nu eigenlijk? Rond die vraag draait het al de hele tijd in de Wetstraat, sinds koninklijk opdrachthouder Egbert Lachaert (Open VLD) afscheid heeft genomen van een paars-gele coalitie en het steven op het regering met socialisten, liberalen, groenen en CD&V heeft gezet. Afgelopen zondag daagde voorzitter Coens nog op voor een 'informatievergadering' met de paars-groene partijen, maar maandag kreeg hij daarvoor de wind van voor op zijn partijbureau. De partij verkeert in een existentiële twijfel, luidt de analyse.

Maar in 'Terzake' gaf de West-Vlaming woensdagavond eindelijk duidelijkheid: CD&V zet de deur heel ver open voor een regering zonder Vlaamse meerderheid en zonder de Vlaamse coalitiepartner N-VA erbij. 'Dit land moet vooruit. Als we ons programma kunnen realiseren, willen we regeren en de synthese maken tussen het sociale, het economische en het ethisch-duurzame.' Over de sfeer tussen de Vivaldi-partijen zegt Coens: 'Het vertrouwen groeit.'