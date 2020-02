Coens: 'Vivaldi is een componist'

De voorzitter van CD&V pleit voor een noodregering. 'Er moet bestuurd worden, een begroting opgemaakt worden'.

Paarsgeel is dood en begraven, Vivaldi is doodgeboren. Dat was zaterdag via 'De ochtend' op Radio 1 de boodschap van CD&V-voorzitter Joachim Coens na de exit van koninklijk opdrachthouder en partijgenoot Koen Geens.

Na die zoveelste mislukking verhoogt de druk op CD&V om N-VA te lossen en mee te stappen in een 'Vivaldi-coalitie' met liberalen, socialisten en groenen. Onder meer Groen-kopstuk Kristof Calvo lanceert in een interview met De Tijd een charme-offensief. Maar Coens buigt niet. 'Wat is Vivaldi? Vivaldi is voor mij op vandaag een componist.'

VIVALDI: WHAT'S IN A NAME? Zit er muziek in een Vivaldi-coalitie? De naam is in de Wetstraat uitgegroeid tot een eufemisme voor een coalitie tegen de N-VA, zoals een 'Zweedse' coalitie een regering tegen de Franstalige socialisten van de PS is. 'Vivaldi' verwijst met wat goede wil naar de vier seizoenen, met rood voor de zomer, blauw voor de winter, groen voor de lente en oranje voor de herfst.

Die Vivaldi-coalitie moet het vervolg op paars-groen worden, wat PS-voorzitter Magnette als informateur eind vorig jaar als informateur bijna gerealiseerd had. Uiteindelijk was CD&V niet bereid bij te springen en maakte vooral MR-voorzitter Bouchez het onmogelijk met paars-groen te starten.

De CD&V-voorzitter maakt net als partijgenote Hilde Crevits en Koen Geens zijn frustratie over het njet van PS-voorzitter Paul Magnette duidelijk. 'Koen Geens heeft geprobeerd om vanuit een centrumpositie N-VA en PS te verzoenen. Maar als de brug moest overgestoken worden loopt het lief weg. Ik vind dat heel erg'.

Coens hamert er eens te meer op dat gezien de grote uitdagingen waar het land voor staat het absoluut nodig is om een regering met 'een meerderheid in de twee landsdelen' te hebben. Lees: zonder PS of zonder N-VA gaat niet.

En hij laat duidelijk verstaan voorstander te zijn van een soort noodregering, ook al is die piste verre van evident. 'Er moet bestuurd worden, er moet een begroting opgemaakt worden en er zijn grote thema's als klimaat en veiligheid die moeten aangepakt worden', zegt de CD&V-praeses.

Coens noemt Nationale Bank een 'interessante instelling'. De bank pleitte afgelopen week bij monde van gouverneur Pierre Wunsch voor een 'noodbegroting', om het steeds meer oplopende tekort op de begroting in te dammen. Naast Nationale Bank kunnen er volgens Coens ook nog andere 'experts' potentieel input geven bij het scenario van een noodregering.