Coens: 'We kunnen niet meteen naar de orde van de dag gaan'

Voor de formatie weer op dreef kan komen, wil CD&V-voorzitter Joachim Coens dat de lucht tussen hem en MR-topman Georges-Louis Bouchez opgeklaard wordt.

Voor Joachim Coens (CD&V) is ondanks de parlementaire 'ontmijning' van het abortusdossier het nog geen business as usual voor de drie partijvoorzitters - Coens plus de liberalen Georges-Louis Bouchez (MR) en Egbert Lachaert (Open VLD) die een poging tot regeringsformatie ondernemen. Dat liet de CD&V-topman vrijdag duidelijk verstaan in 'De Ochtend' op Radio 1.

'We zitten in een globale economische crisis. Het herstelplan primeert. En dat mag niet doorkruist worden door andere dossiers die voor ons moeilijk liggen', zegt Coens. 'Iedereen weet al maanden dat de abortuswet voor ons moeilijk ligt, dus wat mij betreft was dit de afspraak. Het vertrouwen kan hersteld worden door de focus weer te leggen waar hij hoort te liggen.'

Gaat Coens vandaag samenzitten over het voorstel dat sp.a-voorzitter Conner Rousseau deed? Niet meteen, klinkt het bij de voorzitter van de Vlaamse christendemocraten. 'Wat mij betreft is het niet mogelijk over te gaan tot de orde van de dag. We moeten nu eerst onder elkaar de zaken uitklaren, pas dan kan er met anderen gepraat worden.'

Bouchez verweet Coens donderdagavond in het Canvas-programma 'Ter Zake' 'niet rationeel' te zijn. Dat argument houdt voor Coens geen steek. Hij laat duidelijk verstaan dat nu de prioriteit geven aan een abortuswet pas irrationeel is. 'De vraag is wat de urgentie van dit voorstel is ten opzichte van de urgentie van de relance'.