Coens en Bouchez ploegen verder, elk een andere kant uit

CD&V wil de bocht niet inzetten naar een regering zonder de N-VA, de PS wil niet plooien voor een regering met de N-VA, en waar wel al een compromis mogelijk is, gooit de MR roet in het eten. Ook de derde zittijd van de informateurs Joachim Coens en Georges-Louis Bouchez lijkt een maat voor niets te worden.

‘Wij het land redden? Met onze twaalf zeteltjes op 150? We hebben 30 jaar land boven partij gezet en zie waar het ons gebracht heeft.’ Een uitgebreide belronde langs partijtoppers maakt nog eens duidelijk dat het niet de CD&V van 2020 zal zijn die in deze formatie finaal doet wat altijd van christendemocraten wordt verwacht: de impasse doorbreken door hun eigen principes in te slikken. Zelfs oudgediende Eric Van Rompuy, die bijna een allergie heeft voor de N-VA, blijft de lijn verdedigen niet in een regering zonder Vlaamse meerderheid te springen.

‘Men verwijt ons dat wij het land in de steek laten door voet bij stuk te houden, maar hoe zouden wij het land helpen door in een Vivaldi-regering (socialisten, liberalen, groenen en CD&V, red.) te springen die de agenda van de Franstalige socialistische vakbond FGTB en Ecolo uitvoert? Met de N-VA in de oppositie en met het risico dat het de Vlaamse regering destabiliseert? Waarom zouden we dat in godsnaam doen? Ik vind het net sterk dat onze partijtoppers consequent hun lijn aanhouden. Men moet echt niet denken dat Koen Geens om de hoek staat te wachten om een Vivaldi-regering te gaan leiden.’

CD&V 2.0

Het mag duidelijk zijn: CD&V vindt dat ze haar deel gedaan heeft in deze formatie. Dat Joachim Coens nog een week langer aan de kar moet trekken, was allesbehalve het voorkeursscenario. De man heeft dringend een partijhoofdkwartier te bemannen en CD&V 2.0 op te starten, maar zolang hij informateur blijft, ontbreekt daarvoor de tijd.

Dat de opdracht van Coens en Georges-Louis Bouchez verlengd werd, komt vooral omdat er geen plan B meer was én omdat Bouchez voor zichzelf nog altijd een rol ziet als de redder van België. Volgens de overlevering bleef Bouchez tijdens het vier uur durende overleg met de koning voortdurend pleiten voor zichzelf. Nochtans heeft hij met zijn eigengereide stijl en de vele lekken bij alle partijen krediet verloren.

Volgens meerdere bronnen verliep het topoverleg met Paul Magnette (PS), Bart De Wever (N-VA) en de informateurs zondagavond helemaal zo slecht niet. Magnette gaf er te kennen dat hij wil praten over communautaire stappen, De Wever dat hij de PS sociaal-economisch tegemoet wil komen. Maar Bouchez bruuskeerde hen door op te roepen af te ronden en naar een preformatie over te gaan. ‘Met als doel te mislukken’, klinkt het bij N-VA.

Weerstand

De weerstand van Bouchez tegen paars-geel blijkt finaal dezelfde als die van Open VLD-voorzitster Gwendolyn Rutten: los van het feit dat de kansen op paars-geel al minimaal zijn, valt voor de liberalen niks te winnen bij een communautaire uitruil tussen de N-VA en de PS. Het enige waarmee de MR gelijmd kan worden, is het premierschap voor Sophie Wilmès en de intrede van Open VLD in het paars-gele verhaal. Maar daarvoor loopt de PS dan weer niet warm.

Doordat zondagavond tussen Magnette en De Wever wel wat overeenstemmingen mogelijk bleven, blijft CD&V ervan overtuigd dat een verlenging van de missie van Coens en Bouchez zin heeft. Het lijkt de laatste strohalm. Aan Franstalige kant wordt de inschatting van CD&V weggelachen.

De PS blijft formeel: Magnette zal nooit met de N-VA regeren. ‘Magnette sticks to his plan en dat is Vivaldi.’ Ook in MR-kringen wordt tegengesproken dat Coens en Bouchez zich verder blijven concentreren op de paars-gele piste. Ook de MR houdt de blik op Vivaldi. Vandaar dat de koning dinsdag niet overschakelde op de formule die tot zondagavond verwacht werd: een duobaan van De Wever en Magnette als preformateurs. De koning blijft de N-VA en CD&V overigens niet slecht gezind. Een optie had kunnen zijn De Wever in zijn eentje de wei in te sturen voor een zelfmoordmissie om zo CD&V finaal naar Vivaldi te kunnen leiden. Maar De Wever had daar geen zin in, CD&V en de koning blijkbaar evenmin.

Gestelde lichamen

Tot slot is er nog een factor die een Vivaldi-regering allesbehalve dichterbij brengt: nu Egbert Lachaert in de voorzittersrace bij Open VLD stapt, zal de blauwe appetijt om in een regering zonder de N-VA te stappen er niet groter op worden. Lachaert was een van de aanvoerders van het protest tegen paars-groen.

Lachaert zal geen deuren dichtslaan, maar wil wel het sociaal-economisch verhaal van zijn partij aanscherpen. Dat wordt moeilijk in een regering met socialisten én groenen.