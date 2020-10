Coens en De Crem overtreden coronaregels met lunch

De overtreding van de coronaregels werd opgemerkt door een twitteraar. Hij deelde foto’s van de twee lunchende CD&V’ers op sociale media. De misstap is opmerkelijk. Coens is voorzitter van een meerderheidspartij die de nieuwe maatregelen mee heeft opgelegd en De Crem stond als minister van Binnenlandse Zaken tot voor kort zelf in voor het handhaven van de coronamaatregelen.

Bij de partij wordt bevestigd dat de twee een lunch hadden in het hotel. ‘We laten vaak maaltijden leveren. Normaal eten we die hier op kantoor op, maar dat gebeurde nu uitzonderlijk niet. Het is niet dat iemand in gevaar werd gebracht, maar dat had niet mogen gebeuren.'