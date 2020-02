Coens sluit coalitie zonder PS niet uit

Coens en co halen intussen de banden weer aan met de Franstalige liberalen van de Mouvement Réformateur. CD&V wil niet bij de pakken blijven zitten, maar de christendemocraten lijken nog in de ontkenningsfase te zitten. De keuze is simpel: Vivaldi of verkiezingen. Maar Coens schuift een andere piste naar voren. Ook een regering zonder de PS is mogelijk. Die wordt 'coalitie 77' genoemd.