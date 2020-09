Coens wil achterban op fysiek congres over de streep trekken

Bij de Vivaldi-partijen wordt met enige zorg richting CD&V gekeken: gaat de partijachterban het regeerakkoord slikken? Een fysiek congres moet voorzitter Joachim Coens helpen.

Komende avond of nacht landen, woensdag partijcongressen en donderdag de regeerverklaring van de nieuwe premier. Dat is het schema waarop de zeven Vivaldi-partijen nog altijd werken. Doorgaans zijn de congressen een namiddagje handjesgeklap, maar de vrees is dat het bij CD&V wel eens anders zou kunnen uitdraaien.

'Voorzitter Joachim Coens zal moeten bewijzen wat hij in zijn mars heeft', is bij een CD&V'er te horen. Bij de achterban klinkt er immers veel gemor. Pieter De Crem, het gezicht van de rechtervleugel, brandde de 'paars-groene' Vivaldi-plannen af. Heel wat burgemeesters spuwen in hun Whatsapp-groep met Coens hun ongenoegen uit.

Een steeds weerkomende verzuchting is dat Vivaldi niet over een meerderheid aan Vlaamse zijde beschikt. Bovendien zijn veel christendemocraten beducht voor een 'progressief' paars-groen programma waar ze als eerder conservatieve volkspartij niets bij te winnen hebben.

Weinig in handen

Vooralsnog heeft Coens weinig in handen om de morrende achterban mee te overtuigen. De voorzitter zette nadrukkelijk in op het tegenhouden van versoepelingen aan de abortus- en euthansiewetgeving. Maar zoals de liberalen in de regering-Di Rupo met hun verzet tegen belastingen tot hun scha en schande ontdekten: met iets tegenhouden valt weinig eer te rapen.

Daarnaast schoof Coens ook een staatshervorming naar voren als prioriteit. Zeker in de zorg, waar de versnippering van het beleid tijdens de coronacrisis pijnlijk duidelijk werd, willen de christendemocraten orde op zaken stellen. In de CD&V-wereld betekent dat verder regionaliseren, maar met de liberalen en de groenen zitten twee politieke families aan tafel die ook oren hebben naar het herfederaliseren van bevoegdheden. De vrees is dan ook op er op communautair vlak weinig gaat gebeuren.

Zoektocht naar trofeeën

En dus moet CD&V op zoek naar andere trofeeën. Op sociaaleconomisch vlak lijkt het Vivaldi-programma in de richting van de christendemocraten uit te gaan. Niet onlogisch, omdat er een compromis moet worden gemaakt tussen liberalen en socialisten. CD&V zit daar tussen, een positie die hen normaal goed ligt.

Toen Coens de bocht naar Vivaldi maakte, sprak hij echter nauwelijks over het sociaaleconomische. Het maakt dat een trofee als het verhogen van de uitkeringen, waar CD&V al jaren vragende partij voor is, aan de socialisten kleeft. De ondernemersaftrek, waardoor de zelfstandigen die niet profiteren van de verlaging van de vennootschapsbelasting ook minder belastingen betalen, plakt dan weer aan Open VLD. Nochtans is dat een van de punten waar de werkgeversorganisatie Unizo, ooit gelinkt aan CD&V, al lang voor ijvert.

Hoewel het Vivaldi-programma op weinig punten tegen het CD&V-programma lijkt in te gaan, heeft Coens bitterweinig eigen verwezenlijkingen om zijn achterban warm mee te maken. De voorbije dagen werd vanuit het partijhoofdkwartier gepoogd dat beeld wat bij te stellen. Zo begonnen de christendemocraten de verhoging van de minimumpensioenen, in eerste instantie een socialistische eis, krampachtig te claimen.

Tij keren op partijcongres

Het beeld dat overblijft, is er één van zes Vivaldi-winnaars en één verliezer. Coens wil dat beeld op het partijcongres keren. Daarom wordt er bewust voor gekozen om een fysiek congres bijeen te roepen. Allicht blaast de partij verzamelen in de Antwerpse Koningin Elisabethzaal. Enkel daar zouden leden hun stem kunnen uitbrengen - digitaal zal dat allicht niet kunnen.

De analyse is dat de partijtop in een zaal beter kan duidelijk maken waarom Vivaldi toch de moeite waard is. Huidig vicepremier Koen Geens, die een koele minnaar is van Vivaldi en geen minister meer wordt, gaf al aan dat hij Coens zal steunen bij het overtuigen van de achterban. 'Ik ga Avanti (de CD&V-benaming voor Vivaldi, red.) door ons congres sleuren', verklaarde hij vorige week aan De Tijd.

Door voor een fysiek congres te gaan, probeert de CD&V-top de leden te passeren, menen kwatongen binnen de partij. Een stemming in een zaal is immers gemakkelijker te controleren dan een onlinestemming, te meer omdat allerhande cabinettards kunnen worden opgetrommeld om af te komen. Het wordt Coens, die in 2019 voorzitter werd met de belofte dat hij de dorpsstraat dichter bij de Wetstraat zou brengen, in delen van de partij kwalijk genomen.